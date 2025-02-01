Pogođena kuća ministra odbrane Venecuele: Ne zna se da li je bio u njoj

Venecuelanski mediji izvještavaju da je jedna od meta američkih napada na Venecuelu bila i kuća ministra odbrane Venecuele, Vladimira Padrina Lopeza (Vladimir Padrino López).Za sada nema informacija o tome da li je Lopez bio u kući u trenutku napada, niti o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju. Kuća ministra smještena je unutar najvećeg vojnog kompleksa u Venecueli, poznatog kao Fort Tuna (Fort Tiuna).

Fort Tuna je ključni vojni kompleks koji obuhvata i Vojnu akademiju, te objekte za smještaj porodica vojnog osoblja, kao i rekreacijske objekte. Ovaj kompleks ima značajnu stratešku ulogu u venecuelanskoj vojsci.Američki zvaničnici su za CBS potvrdili da je napad odobrio predsjednik Donald Tramp (Trump), dok je vlada Venecuele optužila Sjedinjene Američke Države za agresiju, te su objavili vanredno stanje u zemlji.

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro pozvao je na hitno zasjedanje Ujedinjenih naroda (UN) kako bi se razmotrila međunarodna odgovornost i zakonitost napada.Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci bombardovanja i snažnih eksplozija, a na ulicama glavnog grada Caracasa snimljena su vojna oklopna vozila, što ukazuje na eskalaciju napetosti i vojnu mobilizaciju u Venecueli,piše Avaz

