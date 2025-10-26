Koridor pomračenja do 29. marta 2025: Horoskop otkriva ko će se suočiti sa neočekivanim izazovima

Pomračenja donose razotkrivanje skrivenih istina, ali i otvaraju se nova pitanja. Problemi koji su bili potiskivani, mogli bi da postanu neizbježni, što znači da će zahtijevati hitno rješenje. Ovo je prilika za dublje sagledavanje sopstvenog života i odnosa sa drugima.

Pomračenje Mjeseca u znaku Djevice donosi najveće promjene u oblasti posla, karijere i zdravlja. Sve što se bude dešavalo biće veoma dinamično, ali gledano na duže staze, donijeće stabilnost i jasnoću.

Pomračenje Sunca 29. marta 2025.

Djelimično pomračenje Sunca u Ovnu podstaknuće lične promjene i hrabre odluke. To će biti pravi trenutak da se oslobodite svega što vas sputava i usmjerite energiju ka ostvarenju sopstvenih ciljeva.

Ovo je period izražene emotivne napetosti, pa bi bilo dobro da izbjegavate ishitrene odluke. Prije nego što napravite korak nakon kojeg nema povratka, odvojite vrijeme da dobro razmislite.

Uticaj pomračenja na horoskopske znakove

OVAN

Pred vama su izazovi koji će testirati vašu snagu i strpljenje. Oslonite se na sopstvenu unutrašnju stabilnost.

BIK

Preispitaćete svoje zone komfora i shvatiti da su promjene neophodne. Čak i mala preuređenja mogu da donesu osvježenje.

BLIZANCI

Komunikacija će biti otežana, pa je važno da budete jasni i precizni kako biste izbjegli nesporazume.

RAK

Osjećanja će biti naglašena, zbog čega bi sutuacije u kojima se nađete mogle da budu i te kako izazovne po vas. Pronađite utjehu u aktivnostima koje vas smiruju.

LAV

Prošli uspjesi više neće izazivati isti odjek. Vrijeme je da postavite nove ciljeve.

DJEVICA

Ovaj period donijeće niz dinamičnih događaja koji će vas izbaciti iz rutine.

VAGA

Fokus će biti na odnosima. Potrebno je pronaći ravnotežu i održati sklad u interakcijama s drugima.

ŠKORPIJA

Otkrićete neočekivane istine koje bi mogle da promijene vaš pogled na svijet.

STRIJELAC

Osjećaćete potrebu za samoanalizom, ali je važno da ne odlutate preduboko u apstraktna razmišljanja.

JARAC

Planovi koje ste pažljivo gradili, mogli bi da se promjene. Prihvatite da dešavanja imaju nepredviđene tokove.

VODOLIJA

Kreativnost i entuzijazam biće na vrhuncu. Iskoristite ih za pozitivne promjene.

RIBE

Intuicija će vam biti pojačana, što će vam omogućiti da pronađete odgovore na važna pitanja,prenosi novi.

Facebook komentari