Koliki je prosječni životni vijek mačaka?

Njihov prosječni životni vijek je oko 15 godina, ali mnoge mačke dožive duboku starost, nerijetko slaveći i 20. rođendan.

Na to koliko će vaš ljubimac živjeti utiče niz faktora, od prehrane i okoline do genetike i pasmine, piše The Spruce Pets.

Ključ dugog i zdravog života mačke leži u redovnoj veterinarskoj brizi, uravnoteženoj prehrani i bezbjednom okruženju.

Genetika i način života takođe imaju značajan uticaj na životni vijek.

Istorija suživota s ljudima

Mačke su naši saputnici već hiljadama godina. Njihova priča započinje na Bliskom istoku, gdje su pripitomljene kako bi pomogle u kontroli glodavaca.

S vremenom su se proširile svijetom i postale omiljeni kućni ljubimci.

Ljudi su ih počeli selektivno uzgajati zbog specifičnih osobina, čime su stvorene današnje pasmine.

Većina pasmina potiče od mačaka iz četiri glavne regije: Arapskog mora, istočnog Sredozemlja, južne Azije i zapadne Evrope, što je rezultiralo različitim genetskim markerima zavisno o porijeklu.

Uticaj pasmine

Iako je nemoguće predvidjeti tačan životni vijek, neke pasmine su poznate po dugovječnosti.

Sijamske i manske mačke često žive duže od prosjeka, ali zabilježeni su slučajevi i drugih pasmina koje su doživjele 20, pa čak i 30 godina.

Važno je napomenuti da i čistokrvne mačke i domaće mješanke imaju potencijal za dug život, prenosi Index.

Važnost pravilne prehrane

Mačke su mesojedi, što znači da je meso osnova njihove prehrane.

Savremena hrana za mačke formulisana je prema njihovim specifičnim prehrambenim potrebama, ali nisu svi proizvodi jednaki.

Odrasle mačke teško probavljaju veće količine ugljikohidrata i laktozu, a ugljikohidrati čak mogu ometati probavu ključnih proteina.

Proteini su im, s druge strane, izrazito važni – odrasloj mački potrebno je znatno više proteina nego psu.

Prosječna mačka teška oko 3,6 kilograma trebala bi dnevno unijeti najmanje 20 grama proteina. Uz to, esencijalne aminokiseline poput taurina, metionina i cistina ključne su za njihovo zdravlje.

Zdravlje kao preduslov

Osim prehrane, na životni vijek utiču i paraziti te razne bolesti koje mogu ostaviti dugoročne posljedice.

Loša genetika, oslabljen imunitet ili problemi s funkcijom organa takođe mogu skratiti životni vijek mačke.

Način života

Način života jedan je od najvažnijih faktora. Mačke koje žive isključivo u zatvorenom prostoru u pravilu žive duže od onih koje slobodno izlaze van.

Mačke koje budu vani svakodnevno se suočavaju s brojnim opasnostima: saobraćajem, predatorima, otrovima, parazitima i zaraznim bolestima.

Što više vremena mačka provodi vani, to je izložena većem riziku od povreda ili bolesti.

S druge strane, kućne mačke žive u sigurnom i kontrolisanom okruženju.

Zaštićene su od spoljnih prijetnji, imaju redovnu i uravnoteženu prehranu te su manje izložene bolestima, pogotovo ako su cijepljene i redovito posjećuju veterinara.

Zanimljivo je da isto pravilo vrijedi i za velike mačke – one koje žive u zoološkim vrtovima često nadžive svoje srodnike u divljini.

Rekorderka iz Ginisove knjige

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, najstarija mačka ikad živjela je nevjerojatnih 38 godina i tri dana.

Zvala se Crème Puff, rođena je 1967., a uginula 2005. godine u Teksasu.

Iako se ne zna tačna tajna njezine dugovječnosti, vjeruje se da je ključ bio u kombinaciji brižne njege, dobre genetike i sigurnog okruženja.

Iako ne možemo u potpunosti kontrolisati sudbinu naših ljubimaca, pružanjem sigurnog, zdravog i poticajnog okruženja možemo značajno povećati njihove šanse za dug i sretan život.

Ako ikada posumnjate da je vaša mačka bolesna, ne odgađajte poziv veterinaru.

Za sva pitanja o zdravlju uvijek se obratite stručnjaku koji poznaje istoriju bolesti vašeg ljubimca i može dati najbolji savjet.

