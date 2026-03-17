Trojica igrača Veleža dobila poziv u reprezentaciju BiH

Iako selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Branislav Krunić još nije zvanično objavio spisak, iz Veleža su već potvrdili lijepe vijesti za svoj klub. Mostarci su saopćili da su poziv u U-21 selekciju dobili Tarik Karić, Amar Milak i Aldin Mešić,piše Avaz

Mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem mjeseca očekuju dvije veoma važne utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Prvi meč naši mladi fudbaleri igrat će 27. marta protiv Slovenije na Grbavici od 15 sati, dok je drugi susret zakazan četiri dana kasnije protiv Izraela u Budimpešti s početkom u 17 sati.

Nakon četiri odigrana kola Bosna i Hercegovina ima pet bodova i zauzima treće mjesto u grupi, iza Norveške i Izraela, dok je Nizozemska također na pet bodova, a Slovenija ima jedan.

Okupljanje igrača i stručnog štaba planirano je za 22. mart u Trening centru Zenica, a iz Veleža su svojim fudbalerima poželjeli mnogo sreće i uspješan nastup u dresu reprezentacije.

