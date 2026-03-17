Iran otvorio prolaz kroz Hormuški moreuz za još tri zemlje

Iran je odobrio prolaz brodovima nekoliko zemalja kroz Hormuški moreuz, potvrdio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei, a podaci o saobraćaju pokazuju da su iz Perzijskog zaljeva izašli iranski, indijski, kineski i grčki brodovi.Zemlje su u koordinaciji s Islamskom Republikom Iran provele svoje brodove uz podršku pilota kroz Hormuški moreuz. To samo po sebi pokazuje odgovoran pristup Islamske Republike Iran”, rekao je glasnogovornik u prijenosu televizijske kuće SNN, ne navodeći detalje.

Teheran je nakon američko-izraelskog napada 28. februara preuzeo kontrolu nad Hormuškim moreuzom, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom, evropskim zemljama i njihovim partnerima.

Tranzit nafte moreuzom smanjen je s predratnih 20 miliona barela dnevno na manje od dva miliona barela dnevno, upozorila je prošle sedmice Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Situacija kojoj svjedočimo u proteklih nekoliko dana posljedica je rata koji su SAD i Izrael nametnuli regiji, rekao je Baghaei u ponedjeljak, ističući da Iran “ima pravo poduzeti nužne mjere kako bi zaštitio nacionalnu sigurnost i spriječio agresore i njihove saveznike u zloupotrebi plovnog puta”.

Nadzor indijske mornarice

Tjesnacem je sigurno prošao i pakistanski Aframax tanker Karachi s naftom marke Das iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ploveći rutom koju su odobrile iranske vlasti, s uključenim AIS signalom, objavio je u ponedjeljak specijalizirani portal Marine Traffic.

Iran je prolaz dozvolio i dvama indijskim tankerima u vlasništvu državne Indijske brodarske korporacije (SCI) koji su prevozili ukapljeni naftni gas, i to pod nadzorom indijske mornarice, piše njemačka novinska agencija dpa, pozivajući se na izvještaj indijskog lista The Times of India.

Siguran prolaz tankera rezultat je diplomatskih napora, rekao je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar.

Tanker za ukapljeni naftni gas (LPG) Shivalik doplovio je u međuvremenu u luku Mundra, prema izvještajima televizije NDTV i drugih indijskih medija. Tanker s LPG-om Nanda Devi trebao bi stići u Indiju u utorak.

Naftni tanker Jag Laadgi ukrcao je teret u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i trenutno se nalazi pred zapadnom obalom Indije, izvijestili su indijski mediji.

U Perzijskom zaljevu nalaze se još 22 indijska broda koja čekaju siguran prolaz kroz Hormuški moreuz, objavila je vlada u New Delhiju, a situaciju nadzire brod indijske mornarice uz obalu Omana.

“Trenutno pregovaram s (Irancima) i moji napori su dali određene rezultate”, rekao je indijski ministar vanjskih poslova za Financial Times.

Indija i dalje održava odnose s Iranom, naglasio je Jaishankar, ali nije s Teheranom postigla “načelni dogovor” prema kojem bi dozvola za tranzit zahtijevala nešto zauzvrat, ustvrdio je.

Odluke o kretanju brodova moraju se donositi za svaki pojedinačni slučaj, dodao je šef indijske diplomatije, prema izvještaju novinske agencije dpa.

I Irak pregovara s Iranom o dozvoli za prolaz nekoliko naftnih tankera kroz Hormuški moreuz, citirala je iračka novinska agencija INA riječi ministra za naftu Hayana Abdel-Ghanija iz video saopćenja.

SAD “dopušta prolaz”

U periodu od 1. do 11. marta kroz Hormuški moreuz prošlo je samo 77 brodova, pokazalo je u petak izvješće kompanije za podatke o pomorskom saobraćaju Lloyd’s List Intelligence.

Prošle godine u istom periodu prošlo ih je čak 1.229, napominju iz kompanije.

Od 77 brodova koji su zasad uspjeli proći tim plovnim putem, njih 26 posto povezano je s Iranom, pokazali su podaci kompanije.

Slijede grčka i kineska plovila s udjelima od 13, odnosno 12 posto.

“Više od polovine naftnih i plinskih tankera koji prolaze kroz moreuz dio su takozvane ‘flote u sjeni'”, navodi viša analitičarka kompanije Bridget Diakun.

Pojam ‘flota u sjeni’ odnosi se na tankere koji nemaju osiguranje zapadnih osiguravajućih kuća i izbjegavaju zapadne sankcije, objašnjava novinska agencija AFP.

Sjedinjene Američke Države zasad nemaju “ništa protiv” toga što neki iranski, indijski i kineski brodovi prolaze kroz Hormuški moreuz, rekao je u ponedjeljak ministar finansija Scott Bessent,pišu Vijesti

Vidimo da moreuzom prolazi sve više tankera s gorivom, izjavio je Bessent u razgovoru za televizijsku kuću CNBC, prema Reutersovom izvještaju.

“Iz Perzijskog zaljeva sada izlaze i indijski brodovi, a vjerujemo da su izašli i neki kineski brodovi”, dodao je američki ministar.

“Iranski brodovi prolazili su i ranije, a mi smo to dopuštali kako bi ostatak svijeta mogao biti snabdjeven”, istakao je Bessent.

Facebook komentari