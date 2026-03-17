Fudbal

Poznati parovi polufinala Kupa BiH

5.9K  
Objavljeno prije 1 sat

U prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan žrijeb polufinala Kupa naše zemlje.

Voljom žrijeba sastat će se:

Laktaši/Radnik – ZrinjskiVelež – Sloga

Polufinalni dvoboboji igraju se 8. i 15. aprila, a finale 6. i 13. maja

Igraju se dvomeči kako u polufinalu, tako i u finalu,pišu Vijesti


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh