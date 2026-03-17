Iran prvi put od početka rata upotrijebio ovu raketu: U toku napadi na Izrael i zemlje Zaljeva

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, u okviru 59. talasa operacije “Pravo obećanje 4”, te da je u napadu prvi put korišćena napredna raketa “Hadž Kasem”.IRGC je naveo da je njihov napad bio usmjeren na izraelske položaje u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, prenosi iranska televizija Pres.U saopštenju se navodi da su meta napada bile i regionalne američke baze: Al Udeid u Kataru, Ali al Salem u Kuvajtu, Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Šeik Isa u Bahreinu i Erbil u Iraku,piše Avaz

Facebook komentari