Trump: Rat sa Iranom možda završi ove sedmice

Oružani sukob sa Iranom može biti okončan već ove sedmice, iako je malo vjerovatno, ocijenio je američki predsjednik Donald Trump.

Trump je dodao da rat neće još dugo trajati.

“Kraj će biti uskoro. Imaćemo mnogo bezbjedniji svijet kada se završi”, rekao je Trump odgovarajući na pitanje da li ove sedmice namjerava da okonča rat sa Iranom.

Uništeni brodovi i fabrike projektila

Prema njegovim riječima, tokom posljednjih desetak dana potopljeno je ili uništeno više od 100 iranskih pomorskih brodova, kao i više od 30 plovila namijenjenih za polaganje mina.

On je dodao da se sposobnost Irana da koristi dronove “približava nuli”, ali za te navode nije iznio dodatne dokaze.



Trump zatražio odlaganje posjete Kini za mjesec dana

Predsjednik Donald Trump rekao je da je zatražio da posjetu Kini odgodi za oko mjesec dana zbog rata u Iranu.

Posjeta je trebalo da bude od 31. marta do 2. aprila.

“Zbog operacije u Iranu zatražili smo da odgodimo posjetu za mjesec dana”, rekao je Trump.

Poruka o iranskim naftovodima

Trump je, takođe, rekao da iranski naftovodi nisu uništeni, iako bi to, kako tvrdi, američka vojska mogla da učini “za pet minuta”.

“Samo jedna riječ i tih naftovoda više neće biti”, poručio je on, dodajući da se sistematski uništavaju kapaciteti Irana za napade na trgovačke brodove.

Američki predsjednik je naveo i da su pogođene tri fabrike projektila, što je, prema njegovim riječima, značajno otežalo proizvodnju novih raketa.

“Nije im ostalo mnogo projektila. Dodatni udari pokreću se iz sata u sat”, rekao je Trump, pišu Vijesti.

