Tvrde da ih nitko ne razumije: Horoskopski znakovi koji vole glumiti žrtve

Neki ljudi teško prihvaćaju odgovornost za svoje postupke i umjesto toga vole sebe prikazivati kao žrtve okolnosti. Kada stvari ne idu po planu, brzo zaključuju da ih nitko ne razumije ili da svijet ima nešto protiv njih. Iako se iza toga često krije nesigurnost ili strah od neuspjeha, oni se radije povlače u ulogu onih koji su “pogrešno shvaćeni”. Prema astrologiji, tri horoskopska znaka posebno su sklona pretjerivanju u tome i često koriste sažaljenje drugih kao način da dobiju ono što žele.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni i lako se povuku u sebe kada osjete da ih netko povrijedi. Umjesto da otvoreno razgovaraju o problemu, često biraju tišinu i povrijeđenost, očekujući da drugi sami shvate što nije u redu. Njihova osjetljivost ih ponekad navodi da vjeruju kako ih nitko ne razumije dovoljno duboko. Kada su povrijeđeni, mogu preuveličavati situaciju i istodobno tražiti utjehu i pažnju. Iako to nije zlonamjerno, njihova potreba za emocionalnom sigurnošću često ih dovodi do uloge žrtve.

Ribe

Ribe su sanjari i duboko osjećajne osobe, ali njihova osjetljivost može ih lako gurnuti u stanje samosažaljenja. Kada se suoče s razočaranjem, često vjeruju da ih nitko ne cijeni ili ne vidi njihovu dobrotu. U takvim trenucima svijet im se čini nepravednim, a one same kao žrtve tuđe hladnoće. Umjesto da potraže rješenje, Ribe se povlače u svoj unutarnji svijet, gdje tugu pretvaraju u maštovite scenarije. Iako ih to čini nježnima i suosjećajnima, istovremeno ih udaljava od stvarnosti.

Škorpion

Škorpioni imaju snažne emocije i intenzivne reakcije, a kada se osjećaju izdano ili neshvaćeno, njihova bol postaje dramatična. Često smatraju da ih drugi ne mogu razumjeti jer ne osjećaju stvari toliko duboko kao oni. Iako se iza toga krije snažna potreba za kontrolom, Škorpioni to rijetko priznaju i radije se prikazuju kao oni koji trpe u tišini. Ponekad koriste tu ulogu kako bi izazvali krivnju kod drugih ili ispitali tko im je zaista odan. Njihova emotivna intenzivnost može biti moćna, ali i iscrpljujuća – i za njih i za one oko njih, piše index.

