Koliko puta dnevno biste trebali obavljati malu nuždu

Britanski urolog Hamid Abboudi otkrio je da se raspon za odrasle kreće od šest do devet puta dnevno, dok za djecu i starije od 60 godina vrijede druga pravila.

Neki ljudi se bude i više puta noću, dok drugi mogu provesti cijeli radni dan bez ijednog odlaska u toalet, a to koliko puta dnevno obavljate malu nuždu može mnogo reći o vašem cjelokupnom zdravlju.

Prema riječima britanskog urologa Hamida Abboudija u bolnici New Victoria, čaj, kafa, alkohol ili gazirana pića mogu vas natjerati da mokrite češće nego inače, jer “uzrokuju preaktivnost ili pretjerano trzanje mokraćnog mjehura”.

Medicinska stanja – uključujući infekcije urinarnog trakta, rak prostate ili mokraćne bešike, multiplu sklerozu i moždani udar – također mogu utjecati na ovo, zajedno s vašim spolom i time da li ste trudni.

Glavni faktor koji utječe na učestalost su vaše godine. Šta je “normalno” za svaku fazu vašeg života:

Djeca: 6 do 14 puta dnevno

Mala djeca mogu mokriti 8 do 14 puta dnevno, što se kod starije djece smanjuje na 6-12 puta, kazao je Abboudi za britanski Metro. Iako tinejdžeri obično mokre oko 4-6 puta dnevno, nije neuobičajeno da se to poveća tokom puberteta i “tranzicije hormonske neravnoteže” koja dolazi s tim.

Kaže da većinu vremena to “nije razlog za brigu i da će se prirodno riješiti”, ali dodaje da to potencijalno može biti znak nečeg ozbiljnijeg. Ako se često mokrenje nastavi, uzrok mogu biti problemi poput infekcija urinarnog trakta, dijabetesa, prekomjerne konzumacije kofeina ili – u rijetkim slučajevima – raka mokraćne bešike.

Odrasli mlađi od 60 godina: 6 do 9 puta dnevno

Urolog kaže da je normalno da većina odraslih osoba mokri 5-8 puta tokom dana i “jednom noću, ovisno o okolnostima”. Međutim, dodaje da žene imaju tendenciju češćeg mokrenja od muškaraca, navodeći jednu studiju koja je pokazala da žene u prosjeku mokre 5,6 puta dnevno, dok je ta brojka za muškarce iznosila 4,8.

“Za žene trudnoća može biti okidač, jer pritisak bebe na maternicu može uzrokovati povećanu učestalost mokrenja i nokturiju (noćno mokrenje). Infekcije urinarnog trakta su također vrlo česte kod žena i mogu dovesti do povećane učestalosti mokrenja”, pojašnjava.

Odrasli stariji od 60 godina: Do 10 puta dnevno

Kako starimo, može nam biti teže da se držimo na nogama, jer funkcija bubrega počinje da opada, a mišići mokraćne bešike slabe. Noćno mokrenje je također češće, a starije osobe mogu ustajati dva puta noću kako bi koristile toalet kao rezultat smanjenog antidiuretskog hormona (ADH) koji reguliše količinu vode u tijelu.

Osim toga, Abboudi kaže da starije odrasle osobe češće uzimaju lijekove koji se nazivaju diuretici za različita medicinska stanja, a to može dovesti do češćih odlazaka u toalet tokom dana i noću.

Dodaje i da kod muškaraca, kako stare, prostata se povećava. To vrši pritisak na mokraćni mjehur i može povećati broj mokrenja.

