Trgovci skrivaju hemiju u povrću: saznajte kako to rade

Objavljeno prije 20 minuta

Mnogi prodavci koriste razne trikove da povrće izgleda svježe i primamljivo, iako je tretirano hemikalijama. U ovim manipulacijama krije se opasnost, ali postoje načini da prepoznate takve proizvode prije nego što ih kupite.

Prvo, površina kore može biti jako sjajna, skoro “plastificirana” — to može biti rezultat prskanja voskom ili uljem kako bi se sakrio pravi izgled povrća. Često se intenzitet boje pojačava svjetlom ili hemijskim sredstvima, a dodatne arome se koriste da proizvod miriše kao da je tek ubrano.

U vitrinama trgovina često se stvara blaga magla ili para, što daje dojam svježine, ali zapravo može sakriti stvarno stanje povrća. Takođe, ambalaža s “zelenim” motivima i oznakama poput “eko” bez validnih sertifikata često odvlači pažnju od stvarnog sadržaja.

Najčešće tretirani povrćni artikli uključuju paradajz, krastavac, papriku, zelenu salatu i šargarepu — upravo one vrste koje lako gube svježinu, prenosi novi.


