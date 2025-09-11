Svaštara

Psiholozi tvrde: Osobe sa visokim nivoom inteligencije pokazuju ove osobine

Objavljeno prije 7 minuta

Da li često ostavljate nered oko sebe i ne možete da se uzdržite od psovki? Ako je odgovor potvrdan, vjerovatno ste cijeli život slušali kritike zbog ovih navika. Ipak, ono što vam možda niko nije rekao jeste da ove “loše” navike nisu znak ljenosti ili grubosti, već pokazatelj oštrog uma.

 pametni ljudi- net.hr

Psiholozi sve češće ističu da upravo osobe sa visokim nivoom inteligencije pokazuju ove osobine, kako navodi Curious Mind Magazine.

Neurednost, kasno buđenje i psovke često se pogrešno povezuju sa lošim karakterom, ali istraživanja pokazuju suprotno. Oni koji ostavljaju nered oko sebe, kasno se bude ili koriste psovke, često su kreativniji, iskreniji i mentalno aktivniji od prosjeka. Umjesto osude, ove navike treba gledati kao znak visoke inteligencije i jedinstvenog načina razmišljanja.

Neurednost: Postoji mišljenje da neurednost znači biti neorganizovan i manje produktivan. Ipak, psiholog sa Univerziteta Minesota otkrio je da ljudi sa neurednim sobama imaju viši IQ i inteligentniji su. Kada je vaš um zauzet važnijim stvarima, briga o urednosti je najmanja vaša briga. Štaviše, neuredna soba često znači da ste veoma kreativna osoba.

Kasno buđenje: Ako ostajete budni do kasno i morate rano ustajati za posao, ljudi vas često doživljavaju kao lijene, iako vrijedno radite tokom svog radnog vremena. Problem je u tome što vaš cirkadijalni ritam funkcioniše drugačije nego kod drugih. Zanimljivo je da su naučnici pronašli vezu između cirkadijalnih ritmova i nivoa inteligencije. Studija objavljena u časopisu Psychology Today pokazala je da ljudi koji kasno odlaze na spavanje i kasno se bude imaju viši IQ.

Psovanje: Psovanje ima loš glas od davnina. Ljude koji često psuju mnogi doživljavaju kao vulgarne i nepristojne. Međutim, studija sprovedena na Marist College-u u Njujorku pokazala je suprotno – osobe koje često psuju su inteligentnije, imaju bogatiji vokabular i bolje retoričke sposobnosti. Osim toga, one su iskrenije, jer je psovanje povezano sa iskrenim emocijama. To znači da ljudi koji psuju vjerovatnije pokazuju svoje pravo lice i izražavaju svoja istinska osjećanja, prenosi Večernji list.


