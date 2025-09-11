Psiholozi tvrde: Osobe sa visokim nivoom inteligencije pokazuju ove osobine

Psiholozi sve češće ističu da upravo osobe sa visokim nivoom inteligencije pokazuju ove osobine, kako navodi Curious Mind Magazine.

Neurednost, kasno buđenje i psovke često se pogrešno povezuju sa lošim karakterom, ali istraživanja pokazuju suprotno. Oni koji ostavljaju nered oko sebe, kasno se bude ili koriste psovke, često su kreativniji, iskreniji i mentalno aktivniji od prosjeka. Umjesto osude, ove navike treba gledati kao znak visoke inteligencije i jedinstvenog načina razmišljanja.

Neurednost: Postoji mišljenje da neurednost znači biti neorganizovan i manje produktivan. Ipak, psiholog sa Univerziteta Minesota otkrio je da ljudi sa neurednim sobama imaju viši IQ i inteligentniji su. Kada je vaš um zauzet važnijim stvarima, briga o urednosti je najmanja vaša briga. Štaviše, neuredna soba često znači da ste veoma kreativna osoba.

Kasno buđenje: Ako ostajete budni do kasno i morate rano ustajati za posao, ljudi vas često doživljavaju kao lijene, iako vrijedno radite tokom svog radnog vremena. Problem je u tome što vaš cirkadijalni ritam funkcioniše drugačije nego kod drugih. Zanimljivo je da su naučnici pronašli vezu između cirkadijalnih ritmova i nivoa inteligencije. Studija objavljena u časopisu Psychology Today pokazala je da ljudi koji kasno odlaze na spavanje i kasno se bude imaju viši IQ.

Psovanje: Psovanje ima loš glas od davnina. Ljude koji često psuju mnogi doživljavaju kao vulgarne i nepristojne. Međutim, studija sprovedena na Marist College-u u Njujorku pokazala je suprotno – osobe koje često psuju su inteligentnije, imaju bogatiji vokabular i bolje retoričke sposobnosti. Osim toga, one su iskrenije, jer je psovanje povezano sa iskrenim emocijama. To znači da ljudi koji psuju vjerovatnije pokazuju svoje pravo lice i izražavaju svoja istinska osjećanja, prenosi Večernji list.

