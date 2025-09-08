Ovo je najokrutniji horoskopski znak

Rak je najokrutniji znak. Zbog njega ćete se osjećati kao da ćete izludjeti, a često ćete se pitati šta ste napravili pogrešno da se tako ponaša prema vama.

Ali, ništa što ste uradili, ne zavređuje takvu reakciju. Iako se Rak često opisuje kao nježan i brižan, astrolozi ga ponekad svrstavaju među najokrutnije znakove kada je povrijeđen. Zato mu ostali horoskopski znakovi nisu ravni.

Njegova emocionalna eksplozivnost može biti razorna.

Rakovi su okrutni jer uvijek ćute i skloni su promjenama raspoloženja. Iako većinu vremena izgledaju kao brižne osobe pune ljubavi, ne znači da su uvijek emotivne i drage osobe.

Ako osjeti da ste ga izdali na neki način, učiniće sve kako bi vam zagorčao život. Njihove emocije kreću se u rasponu od ekstremno slatkih do ekstremno ogorčenih.

Oni su vrlo suzdržani kod iznošenja svojih emocija. Ako se nađete u vezi s Rakom, shvatićete da oko sebe imaju visoki zid koji je vrlo teško probiti i srušiti, osim ako vam Rak ne povjeruje da imate iskrene namjere.

Ako osjete da je njihovo povjerenje izigrano, njihov zid i obrana ponovno se vraća, a vi morate platiti zbog vaše izdaje. Tada ćete stvarno iskusiti Raka, piše b92.

