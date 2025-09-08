Svaštara

Medvjed se prejeo voća pa mu je pozlilo i završio je na hitnoj

3.5K  
Objavljeno prije 28 minuta

Neobična snimka medvjeda teškog 90 kilograma s uzrujanim želucem, kojeg su na nosilima prevezli na magnetsku rezonancu, ovog je tjedna postala viralna u Turskoj.

 Medvjed - screenshot

Medvjed Okan se osjećao loše nakon što je pojeo previše voća pa je prevezen na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Istanbulu – Cerrahpaşa, gdje je liječen i kasnije pušten.

“Naš medvjed Okan primljen je zbog bolova u želucu i nelagode u trbuhu. Naš veterinar u Rehabilitacijskom centru u Çekmeköyu odmah je primijetio osjetljivost u području trbuha”, za CNN je rekao predsjednik Upravnog odbora Parka prirode i života Istanbula Burak Memişoğlu.

“Podvrgnut je CT pregledu i rezultati su bili uredni. Krvna slika također je provjerena i nije bilo nikakvih problema. Sada je dobro, vrlo je pitom i sretan, i uskoro će se rashladiti u bazenu”, dodao je.

Ovo nije prvi put da je Okan pojeo previše voća. Naime, zbog istog je razloga kod veterinara završio i prije tri godine.

“Prije tri godine, kada je naš novi zaposlenik otišao u veterinarsku bolnicu i nije znao ime našeg medvjeda, brzo je rekao: ‘Dao sam mu svoje ime. Zove se Okan'”, ispričao je Memişoğlu.

Radnici u centru za divlje životinje nastavljaju pratiti Okanovo stanje i prilagođavati mu prehranu da ponovno ne bi imao problema s trbuhom.

“Naši veterinari i biolozi ovdje prilagođavaju prehranu naših životinjskih prijatelja. Količina se ne mijenja, ni povećava ni smanjuje. Okan sada jede sezonsko voće i povrće, a zimi ribu bonitu vrstu ribe i med”, objasnio je Memişoğlu, prenosi Dnevnik.


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh