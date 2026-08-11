Navijači širom svijeta traže ostavku Infantina: Izgubio je pravo da vodi FIFA-u

Peticiju podržavaju organizacije iz svih šest kontinentalnih konfederacija, među kojima su Football Supporters Europe (FSE), Football Supporters Africa i Independent Supporters Council iz Sjeverne Amerike, kao i deseci nacionalnih navijačkih udruženja.

Zahtjev dolazi u vrijeme sve snažnijeg pritiska na Infantina nakon što je FIFA odustala od kontroverznog plana kojim je namjeravala uključiti privatne investitore u upravljanje i komercijalizaciju svojih takmičenja, uključujući muško i žensko svjetsko prvenstvo, piše Guardian,pišu Vijesti

Navijačke organizacije smatraju da je pokušaj da se privatnom kapitalu omogući udio u poslovima povezanim sa svjetskim prvenstvom predstavljao izdaju interesa nogometa, a posebno kritikuju činjenicu da je plan razvijan bez dovoljno transparentnosti i konsultacija.

– Predsjednik koji iznova izdaje nogomet i ismijava našu igru izgubio je pravo da je vodi – navodi se u njihovom saopćenju, uz zahtjev da Infantino podnese ostavku radi kredibiliteta FIFA-e i budućnosti nogometa.

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