Svijet

Navijači širom svijeta traže ostavku Infantina: Izgubio je pravo da vodi FIFA-u

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Objavljeno prije 33 minute

Navijačke organizacije iz cijeloga svijeta pokrenule su peticiju kojom traže ostavku predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i sveobuhvatnu reformu svjetske nogometne organizacije, ocjenjujući da je izgubio pravo da je vodi.

Peticiju podržavaju organizacije iz svih šest kontinentalnih konfederacija, među kojima su Football Supporters Europe (FSE), Football Supporters Africa i Independent Supporters Council iz Sjeverne Amerike, kao i deseci nacionalnih navijačkih udruženja.

Zahtjev dolazi u vrijeme sve snažnijeg pritiska na Infantina nakon što je FIFA odustala od kontroverznog plana kojim je namjeravala uključiti privatne investitore u upravljanje i komercijalizaciju svojih takmičenja, uključujući muško i žensko svjetsko prvenstvo, piše Guardian,pišu Vijesti

Navijačke organizacije smatraju da je pokušaj da se privatnom kapitalu omogući udio u poslovima povezanim sa svjetskim prvenstvom predstavljao izdaju interesa nogometa, a posebno kritikuju činjenicu da je plan razvijan bez dovoljno transparentnosti i konsultacija.

– Predsjednik koji iznova izdaje nogomet i ismijava našu igru izgubio je pravo da je vodi – navodi se u njihovom saopćenju, uz zahtjev da Infantino podnese ostavku radi kredibiliteta FIFA-e i budućnosti nogometa.


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