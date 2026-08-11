Politika

Ne želi više s NiP-om: Arijana Memić nakon dva mandata nije kandidat niti za jednu poziciju

6.3K  
Objavljeno prije 2 sata

Ona je dva puta dobila mandat na listi Naroda i Pravde, no prije dvije godine je napustila Klub NiP-a, a interesantno je da na početku mandata nije glasala ni za Vladu KS

Arijana Memić, sestra stradalog Dženana Memića, na oktobarskim izborima nije kandidat niti za jednu poziciju.

Ona je dva puta dobila mandat na listi Naroda i Pravde, no prije dvije godine je napustila Klub NiP-a, a interesantno je da na početku mandata nije glasala ni za Vladu KS.

– Da se bira pojedinačno, osoba po osoba, za mnoge od tih divnih i vrijednih ljudi bih i ja „dala svoju ruku“ bez problema. Neki od njih su se već i u proteklom mandatu dokazali, zašto da ne budem za njihov izbor? Naravno da bih dala svoj glas! Zato nisam mogla biti “protiv”, jer bi to bilo samo pola istine. A onda opet, nekima od tih ljudi ja svoj glas jednostavno ne mogu dati, a da mirno spavam – rekla je nakon izbora Vlade KS.

Podsjećamo, Muriz Memić, otac Arijane Memić, je još prije dvije godine tražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Admira Katice (NiP).


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh