Neretva kod Konjica potpuno promijenila boju, šta se dešava?

Agencija za vodno područje Jadranskog mora uzima uzorke vode, a rezultati se očekuju sutra.

Prema saopštenju udruženja “Zeleni Neretva”, ispuštanje otpadnih voda primijećeno je u podne, na lokaciji industrijske zone. Navode da su nadležne institucije o tome obaviještene.

Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolaže Fondacija ACT, uzorkovanje vode obavlja specijalizovana firma po nalogu Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Izlazak inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove očekuje se najkasnije ujutro.

Iz oba udruženja ističu da tek treba utvrditi je li riječ o ekološkom incidentu ili o redovnom ispuštanju otpadnih voda. Ako je riječ o redovnom ispuštanju, ono bi moralo biti u granicama koje propisi dozvoljavaju. Upravo to je ono što uzorkovanje treba pokazati, i zbog toga se rezultati čekaju prije nego što se donese bilo kakav zaključak,pišu Vijesti

Iz Fondacije ACT navode da nije riječ o pojedinačnom slučaju. Ocjenjuju da je riječ o problemu koji traje desetljećima i koji, prema njihovim riječima, ni lokalne ni entitetske vlasti ne rješavaju.

Navode i da plaže na Neretvi nizvodno od te lokacije više ne postoje u obliku u kojem su nekada bile.

Više informacija očekuje se nakon što stignu rezultati uzorkovanja, kada će se znati kakav je sastav ispuštene vode i prelazi li dozvoljene vrijednosti.

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