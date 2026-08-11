Otkrili ocjene za EA FC 27: Na vrhu Mbape i Haland, tri zvijezde dijele najviše ocjene

EA Sports je i ove godine uzburkao gaming zajednicu službenom objavom ocjena za 27 najboljih nogometaša i nogometašica u nadolazećoj nogometnoj simulaciji EA FC 27.

U iščekivanju izlaska igre, koji je zakazan za 25. septembra, otkriveno je da čak 14 igrača ima ukupnu ocjenu 90 ili višu, a sam vrh dijele tri superzvijezde.

Kao i prošle godine, EA je najvišu moguću ocjenu ograničio na 91. Prošle sezone tu su ocjenu imali Mohamed Salah, Kilijan Mbape (Kylian Mbappé), Aleksiaja Puteljas (Alexia Putellas) i Aitana Bonmati.

Ove godine, troje od njih zadržalo je svoje mjesto u samom vrhu, dok je Salah ispao s popisa 27 najboljih.

Francuski napadač i zvijezda s naslovnice igre, Kilijan Mbape, zadržao je svoju poziciju na vrhu, ali ove godine krunu u muškoj konkurenciji dijeli s nikim drugim nego Erlingom Halandom (Haaland). Obojica napadača imaju impresivnu ocjenu 91.

U ženskoj konkurenciji, Puteljas je također dobila ocjenu 91, potvrdivši svoj status najbolje igračice i nakon šokantnog prelaska iz Barselone u redove engleskog prvoligaša London siti.

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