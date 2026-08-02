Otpušteni radnici Željezare čekaju u redu da razduže opremu koju su godinama koristili

Otpušteni radnici Nove Željezare Zenica u stečaju danas u redu razdužuju opremu koju su koristili godinama. S obzirom da je, prema dopisu koji su dobili, danas zadnji rok za razduživanje velika je gužva ispred prostorija Trening centra u blizini Kovačnice.

– Redovi i gužve su velike i radnici se dosađuju čekajući u redu. Veliko razočarenje radnika ima svoj završni čin u razduživanju opreme koju su godinama koristili – kazao nam je jedan od radnika.

– Radi efikasne realizacije postupka, radnici mogu pristupiti potpisivanju ugovora o cesiji, za što je osigurana posebna prostorija sa nesmetanim pristupom na lokaciji parkinga iza zgrade Direkcije – stoji i Obavijesti koju su radnici dobili uz raspored za razduživanje opreme i potpisivanje ugovora u cesiji.

Nova Željezara Zenica zvanično u stečaju: Poznat prvi važan datum

Podsjećamo, prema odluci Suda u Zenici Nova Željezara Zenica zvanično je stupila u stečaj.

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