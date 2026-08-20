Poznati estetski hirurg progovorio o estradi: Evo koja pjevačica je imala najviše promjena

Poznate pjevačice često se u javnosti predstavljaju kao potpuno prirodne ljepotice, no estetski hirurg Nemanja Petrović analizirao je izgled pojedinih zvijezda i iznio procjene o estetskim korekcijama koje su, prema njegovom mišljenju, radile.

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Od minimalnih promjena do uočljivijih zahvata, Petrović je za medije govorio o izgledu Rade Manojlović, Anabele Atijas, Milice Todorović, Seke Aleksić i Indire Radić.

Kada je riječ o Radi Manojlović, iako se ranije često navodilo da nije imala estetske intervencije na licu, Petrović tvrdi da je ipak bilo određenih korekcija.

– Ono što je ona promijenila su usne. Čini mi se nos, ali to je bila minimalna korekcija – kazao je hirurg.

Posebno je pohvalio promjenu na njenim zubima, ističući da mu se upravo taj detalj na Radi najviše dopada. Dodao je i da se pjevačica nije značajno promijenila te da je uspjela zadržati svoj prepoznatljivi izgled.

Anabela ima ono što se traži

Za Anabelu Atijas kaže da je prirodno lijepa žena, ali smatra da je korigovala usne.

– Ona ima to što se traži, što pacijenti traže. Izražene jagodice, izraženu liniju vilice. Usne za koje se vidi da su korigovane, ali potpuno su prirodne – naveo je Petrović.

Dodao je da osoba koja nije iz svijeta estetske medicine takve intervencije možda ne bi ni primijetila.

Kada je riječ o Milici Todorović, hirurg navodi da je ona uradila svega nekoliko korekcija. Prema njegovoj procjeni, pouzdano je korigovala nos i usne, dok za jagodice nije mogao sa sigurnošću tvrditi da su estetski tretirane.

Petrović je posebno pohvalio njen ten.

Milica ima jako lijep ten, mlada je i taj ten ide s godinama – rekao je, dodajući da profesionalna šminka ponekad može vizuelno postarati djevojke.

Seka Aleksić napravila više promjena

Za Seku Aleksić Petrović je bio znatno direktniji.

Seka je radila dosta toga na sebi – kazao je estetski hirurg, ocjenjujući da pjevačica danas izgleda bolje nego na početku karijere, kada se pojavila na estradi s velikim hitom „Crno i zlatno“.

Prema njegovoj procjeni, lice Seke Aleksić danas ima takozvani „mladalački trougao“, odnosno konture koje vizuelno idu prema gore.

Petrović smatra da je pjevačica radila jagodice i usne, a ostavio je mogućnost da je korigovala i bradu. Ipak, prema njegovom mišljenju, nos i brada su možda ostali prirodni.

Indira Radić gotovo nepromijenjena

Za Indiru Radić hirurg je imao samo riječi hvale. Istakao je da se pjevačica, prema njegovom mišljenju, nije mnogo promijenila od perioda kada ju je upoznao, pa čak ni kada je vidi uživo,piše Avaz

Smatra da Radić vodi računa o njezi lica, ali da su eventualne korekcije urađene tako diskretno da se gotovo i ne primjećuju.

Zbog toga je, zaključuje Petrović, njen izgled ostao prirodan, svjež i nenametljiv.

Važno je naglasiti da su navedene tvrdnje procjena estetskog hirurga na osnovu izgleda pjevačica, a ne potvrde samih estradnih zvijezda o tome koje su zahvate ili tretmane eventualno radile.

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