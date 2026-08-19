Palestinsko-libanska glumica Yasmine Al Massri stigla na SFF: “Volim te, Sarajevo”

Glumica je u Sarajevo stigla povodom predstavljanja filma čija je priča povezana s Palestinom, a njen dolazak izazvao je veliko interesovanje publike, fotografa i predstavnika medija.

Na festivalskom crvenom tepihu Al Massri se pojavila u elegantnom izdanju i pred brojnim objektivima pozirala s osmijehom. Svojim izgledom i pojavom još jednom je potvrdila status jedne od prepoznatljivijih glumica s međunarodne scene.

– Tako sam sretna što sam ovdje. Imala sam svoj govor večeras i zaista nisam očekivala toliko ljubavi i dobrote po dolasku u vašu zemlju. Čim sam ušla u auto s aerodroma, vidjela sam čitav grad ukrašen srcima i logo u obliku srca. To je jedna predivna armija ljubavi – navela je Al Massri.

Ona je skrenula pažnju i na zločine koji se dešavaju u Palestini.

– Znate, moji ružni snovi su zapravo stvarnost. Ja sam Palestinka i moj narod trenutno preživljava genocid. Moja noćna mora je realnost u kojoj svi mi širom svijeta trenutno živimo i gledamo na telefonima šta se dešava u Gazi. Slobodna Palestina! Slobodna Palestina! Hvala vam što ste nas ugostili. Volim te, Sarajevo – navela je.Al Massri je poznata po ulogama u različitim televizijskim i filmskim projektima, a njeno pojavljivanje na ovogodišnjem SFF-u dodatno je privuklo pažnju festivalske publike.

Njen dolazak u Sarajevo još jednom je pokazao da crveni tepih SFF-a okuplja brojne regionalne i međunarodne filmske zvijezde,pišu Vijesti

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