Ovo su nuspojave prekomjerne konzumacije ribe

Bogata je omega-3 masnim kiselinama, kvalitetnim bjelančevinama i važnim vitaminima koji pozitivno djeluju na zdravlje srca i mozga. Ipak, iako je vrlo hranjiva, važno je ne pretjerivati. U nekim slučajevima, prekomjeran unos ribe može uzrokovati probleme kao što su nakupljanje žive u organizmu, probavne smetnje ili alergijske reakcije.

Živa u ribi

Jedan od glavnih rizika kod česte konzumacije ribe je izloženost živi. Neke velike morske ribe, poput tune, sabljarke, morskog psa i kraljevske skuše, sadrže više žive jer je ona prisutna u prehrambenom lancu u oceanima. Ako se takva riba jede često, živa se može postupno nakupljati u tijelu i uzrokovati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Prema jednom istraživanju, jedna porcija konzervirane tune tjedno (oko 80 g za odrasle i 40 g za djecu) ne nosi veći rizik, no opasnost raste ako se riba konzumira češće. Previše žive može utjecati na živčani sustav i izazvati simptome poput glavobolje, gubitka pamćenja, drhtanja i promjena raspoloženja. Djeca su posebno osjetljiva, a kod trudnica visoka izloženost živi može utjecati na razvoj fetusa, prenosi Novi.

Trovanje hranom zbog nepravilne pripreme

Ako riba nije pravilno čuvana ili termički obrađena, može postati izvor bakterija, parazita ili toksina. Konzumacija pokvarene ili sirove ribe može izazvati želučane tegobe poput mučnine, povraćanja, proljeva i bolova u trbuhu.

Neke vrste ribe mogu sadržavati parazite, primjerice trakavice, koji se uništavaju samo kuhanjem. Jela od sirove ribe, poput sushija, povećavaju rizik od infekcija, osobito kod osoba sa slabijim imunitetom.

Alergije na ribu

Riba je jedan od najčešćih uzročnika alergijskih reakcija na hranu. Simptomi se mogu kretati od blagih osipa i svrbeža do ozbiljnih reakcija poput otežanog disanja. U rijetkim slučajevima može doći do anafilaksije – stanja koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Osobe koje znaju da su alergične trebaju u potpunosti izbjegavati konzumaciju ribe.

I omega-3 može biti previše

Omega-3 masne kiseline imaju mnoge prednosti za zdravlje, ali i s njima treba biti umjeren. Visoke doze mogu razrijediti krv i povećati rizik od krvarenja, osobito kod osoba koje već piju lijekove za razrjeđivanje krvi. U nekim slučajevima može doći i do preniskog krvnog tlaka, što može izazvati umor ili vrtoglavicu.

Način pripreme čini razliku

Riba pripremljena na žaru, kuhana ili pečena bez puno masnoća idealan je izbor. No pržena riba ili riba u teškim umacima može biti bogata kalorijama i nezdravim mastima. Redovita konzumacija takvih jela može dovesti do debljanja i povišenog kolesterola. Dakle, nije problem u samoj ribi, nego u načinu kako se priprema.

Kako sigurno uživati u ribi

Ako ribu konzumirate umjereno i pažljivo birate vrste i način pripreme, možete uživati u njezinim blagodatima bez straha. Evo nekoliko korisnih savjeta:

-Jedite ribu dva do tri puta tjedno.

-Birajte ribe s niskim udjelom žive, poput lososa, srdela, pastrve ili tilapije.

-Uvijek temeljito skuhajte ribu, osobito ako je riječ o smrznutoj ili sirovoj ribi.

-Trudnice, dojilje i mala djeca trebaju izbjegavati ribe s visokim udjelom žive.

-Pripremajte ribu na zdravije načine – kuhanjem na pari, pečenjem ili roštiljanjem umjesto prženjem.

