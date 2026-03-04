Pucano na američki konzulat u Torontu: Jake policijske snage obezbjeđuju zgradu

Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih, a policija za sada nema podatke o mogućem osumnjičenom. Na mjestu događaja bili su prisutni forenzičari dok su policajci pregledali zgradu konzulata. Istražitelji su pokazivali na udubljenje nalik rupi od metka na vratima, dok je jedan policajac fotografisao trag udara na kamenom zidu objekta. U blizini je bio parkiran i policijski kombi za forenzičku identifikaciju,piše Avaz

Policija Toronta saopćila je da sarađuje s Kraljevskom kanadskom konjičkom policijom u vezi s istragom i pozvala sve koji imaju informacije da se jave policiji. Zbog istrage je dio Univerzitetske avenije zatvoren za saobraćaj.

Premijer Ontarija Dag Ford osudio je pucnjavu, nazvavši je apsolutno neprihvatljivim činom nasilja i zastrašivanja usmjerenim protiv američkih prijatelja i komšija. Dodao je da će vlasti učiniti sve da pronađu i kazne odgovorne.

Gradonačelnica Toronta Olivija Čau izjavila je da se incident dogodio nakon više pucnjava na sinagoge u području grada ovog mjeseca, te da je zbog toga pojačano policijsko prisustvo kod američkog i izraelskog konzulata. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana 28. februara, što je u nedjelju izazvalo velike demonstracije ispred američkog konzulata, i u znak protesta i u znak podrške.

