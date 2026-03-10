Kineski sistem nastavlja aktivno prenositi podatke o potencijalnim ciljevima Irancima

Kina nastavlja aktivno prenositi podatke o potencijalnim ciljevima Iran, navodi se u objavi koja analizira kretanje vojnih brodova u regionu.

U fokusu su, pored američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford, i francuski nosač aviona Charles de Gaulle, kao i francuski desantni brod klase Mistral u Crveno more.

Prema tvrdnjama iz objave, kineska strana je, osim američkog i francuskog nosača aviona, identifikovala i francuski desantno-jurišni brod klase Mistral, brodove koji su ranije bili u fokusu međunarodne javnosti zbog planova Rusija da nabavi plovila tog tipa.

Vojna analiza ciljeva

U objavi se navodi da su udarne grupe nosača aviona znatno složenije mete za eventualni napad, jer zaštita vodećeg broda sa desetinama borbenih aviona podrazumijeva snažan i višeslojan sistem odbrane. S druge strane, nosači helikoptera ili desantni brodovi mogli bi biti ranjivije mete zbog slabije protivzračne zaštite u odnosu na velike nosače aviona.

Procjena zasniva se na ocjeni da brodovi klase Mistral nemaju isti nivo višeslojne protivzračne odbrane kao udarne grupe nosača aviona. U slučaju koncentriranog udara projektilima ili dronovima, tvrdi se da bi njihova otpornost bila znatno manja.

Politička i sigurnosna poruka

Autori objave tvrde da bi, iz perspektive Iran, napad na slabije branjene zapadne vojne ciljeve mogao imati veći praktični smisao nego udar na najbolje zaštićene mete. Kao primjer se navodi francuski desantni brod, čiji bi eventualni napad izazvao vojni i snažan političko-medijski odjek.

U tekstu se zaključuje da se u savremenom ratovanju udari ne fokusiraju nužno na najbolje zaštićene ciljeve, već na one kod kojih je odnos između složenosti operacije i mogućeg učinka najpovoljniji.

Brisanje objave

Kris Rajt (Chris Wright) obrisao je objavu na društvenoj mreži X, u kojoj je tvrdio da je američka mornarica navodno uspješno pratila tanker kroz Hormuški moreuz. Poruka je nestala s njegovog profila približno pola sata nakon objave.

U uklonjenoj objavi, Wright je naveo da je američka mornarica sprovela naftni tanker kroz Hormuški moreuz kako bi osigurala neprekidne isporuke nafte na svjetska tržišta. Nije poznato zašto je objava ubrzo izbrisana.

Prema sadržaju uklonjene objave, cilj operacije bio je zaštititi energetske tokove i očuvati stabilnost globalnih isporuka nafte. Međutim, činjenica da je objava uklonjena ubrzo nakon objave otvorila je pitanja o tačnosti navoda i razlozima povlačenja.

Za sada nema dodatnog pojašnjenja iz Ministarstvo energetike SAD niti drugih američkih institucija, zbog čega ostaje nejasno da li se radilo o netačnoj informaciji, preuranjenoj objavi ili internom sigurnosnom pitanju.

U uklonjenoj poruci stajalo je:

“Američka mornarica uspješno je sprovela naftni tanker kroz Hormuški moreuz kako bi osigurala neprekidne isporuke nafte na svjetska tržišta.”

Objava na Telegramu. Screenshot

Brisanje objave bez dodatnog komentara moglo bi podstaći nova nagađanja o ulozi Sjedinjene Američke Države u sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, posebno u trenutku pojačanih tenzija u regionu.

