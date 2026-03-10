Cijena nafte jučer naglo skočila i prešla 100 dolara po barelu, pa se spustila ispod 100 dolara
Trump jučer rekao da je “rat praktički gotov”, a par sati kasnije da SAD “neće popustiti” i “ide dalje”
Iranski uvjet Arapima i Europljanima: Hoćete kroz Hormuz? Prekinite veze sa SAD-om i Izraelom
Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: “Mi smo ti koji određujemo kraj rata”
Iran napao Bahrein, jedna žena je ubijena
Jedanaesti je dan rata na Bliskom istoku,piše Index
Iran odgovorio Trumpu, objavio uvjet za prolaz kroz Hormuški tjesnac
