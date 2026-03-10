Svijet

Iran odgovorio Trumpu, objavio uvjet za prolaz kroz Hormuški tjesnac

53.7K  
Objavljeno prije 1 sat
brodovi - Novi

Cijena nafte jučer naglo skočila i prešla 100 dolara po barelu, pa se spustila ispod 100 dolara
Trump jučer rekao da je “rat praktički gotov”, a par sati kasnije da SAD “neće popustiti” i “ide dalje”
Iranski uvjet Arapima i Europljanima: Hoćete kroz Hormuz? Prekinite veze sa SAD-om i Izraelom
Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: “Mi smo ti koji određujemo kraj rata”
Iran napao Bahrein, jedna žena je ubijena
Jedanaesti je dan rata na Bliskom istoku,piše Index


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh