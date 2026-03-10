Iran odgovorio Trumpu, objavio uvjet za prolaz kroz Hormuški tjesnac

Cijena nafte jučer naglo skočila i prešla 100 dolara po barelu, pa se spustila ispod 100 dolara

Trump jučer rekao da je “rat praktički gotov”, a par sati kasnije da SAD “neće popustiti” i “ide dalje”

Iranski uvjet Arapima i Europljanima: Hoćete kroz Hormuz? Prekinite veze sa SAD-om i Izraelom

Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: “Mi smo ti koji određujemo kraj rata”

Iran napao Bahrein, jedna žena je ubijena

Jedanaesti je dan rata na Bliskom istoku,piše Index

