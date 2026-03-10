Eksplozije u Teheranu. “Iran počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu”

Ključne informacije:

Izvori: Iran počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu

Pentagon: Oko 140 američkih vojnika ranjeno u ratu s Iranom

Iran je optužio Europsku uniju za “najveće licemjerje i dvostruke standarde”

Izrael: Ne tražimo beskonačan rat s Iranom

SAD za danas najavio najjače napade na Iran dosad

Iran Trumpu zaprijetio eliminacijom

Predsjednik Europskog vijeća: Jedini pobjednik rata SAD-a i Irana je – Rusija

Cijena nafte jučer naglo skočila i prešla 100 dolara po barelu, pa se spustila ispod 100 dolara

Trump jučer rekao da je “rat praktički gotov”, a par sati kasnije da SAD “neće popustiti” i “ide dalje”

Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: “Mi smo ti koji određujemo kraj rata”

Jedanaesti je dan rata na Bliskom istoku,piše Index

Facebook komentari