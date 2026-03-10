Ključne informacije:
Izvori: Iran počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu
Pentagon: Oko 140 američkih vojnika ranjeno u ratu s Iranom
Iran je optužio Europsku uniju za “najveće licemjerje i dvostruke standarde”
Izrael: Ne tražimo beskonačan rat s Iranom
SAD za danas najavio najjače napade na Iran dosad
Iran Trumpu zaprijetio eliminacijom
Predsjednik Europskog vijeća: Jedini pobjednik rata SAD-a i Irana je – Rusija
Cijena nafte jučer naglo skočila i prešla 100 dolara po barelu, pa se spustila ispod 100 dolara
Trump jučer rekao da je “rat praktički gotov”, a par sati kasnije da SAD “neće popustiti” i “ide dalje”
Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: “Mi smo ti koji određujemo kraj rata”
Jedanaesti je dan rata na Bliskom istoku,piše Index
Eksplozije u Teheranu. “Iran počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu”
Donosimo najnovije informacije o ratu Amerike i Izraela protiv Irana, koji se proširio na regiju.
