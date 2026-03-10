Zaraza se širi Srbijom, građani u panici: “Nisu krivi strani radnici, nego nehigijena”

Građani u sve više gradova u Srbiji sada strahuju i od ulaska u autobus jer se ova zaraza najbrže širi u – gužvi.

Ljekari kažu da su za infekciju krivi loši uslovi života i kolektivni smještaji koji su na ovim prostorima dugo prisutni, a u Institutu za javno zdravlje “Batut” još nema podataka o tačnom broju zaraženih na području države, piše Nova.rs.

Nakon pojave šuge u kragujevačkoj fabrici “Stelantis”, a prethodno u različitim obrazovnim ustanovama u Beogradu, građani su na oprezu jer se ova infekcija brzo širi.

Iako su pojedini građani za pojavu zaraze optuživali strane radnike u Srbiji, razlog za sve više zaraženih šugom širom Srbije, ljekari vide u lošim uslovima života, koji su prisutni mnogo prije dolaska stranih radnika.

“Šuga je infekcija koja se najčešće širi u kolektivnim smještajima. Naši ljudi su skloni tome da često druge optužuju za svoj problem, pa su tako mnogi uperili prstom u radnike iz Azije, koji su zaposleni u fabrici u Kragujevcu, iako je infekcija mogla da se desi bilo kome. U našoj zemlji veliki broj ljudi jako dugo živi u teškom siromaštvu i lošim uslovima, bez adekvatne higijene, zbog čega pojava šuge, nažalost, ne čudi”, kaže za Nova.rs infektolog dr. Lejla Ćeranić.

Ova infekcija se, ističe ona, najbrže širi u većim kolektivima.

“Kao i svaka zaraza, tako i ova, kreće od jednog prenosioca, ali ako ljudi žive u nehigijenskim uslovima u zajedničkom smještaju, brzo će se svi zaraziti, pa se zato bolest i pojavljuje u školama, vrtićima i generalno u kolektivima”, objašnjava doktorica.

Naime, samo u januaru ove godine, u jednoj osnovnoj školi u Beogradu prijavljena je zaraza šugom, potom i u jednoj srednjoj školi, pa i vrtiću i domu za smještaj učenika.

Infekcija se, logično, nije zadržala u granicama jednog grada.

Krajem februara ove godine i među stranim radnicima fabrike “Stelantis” u Kragujevcu pojavila se – šuga.

Nadležni su se ovim povodom ubrzo obratili javnosti rekavši da je “situacija pod kontrolom, a da je šuge bilo i prije pojave stranih radnika”.

Inače, kako je pisao Radar, krajem prošle godine u ovu kragujevačku fabriku stiglo je oko 900 radnika iz Nepala, Maroka i još nekoliko afričkih država.

Podsjetimo, početkom ovog mjeseca odbornik u Skupštini grada Kragujevca, Milan Tanović izneo je u javnost tvrdnju da postoji postoji osnovana sumnja da je u kragujevačkoj fabrici automobila „Stelantis”, od šuge oboljelo više od 100 zaposlenih.

Nehigijenski uslovi života

Kako je naveo, šuga pojavila među radnicima iz Nepala koji su dovedeni u Kragujevac, a koji rade i smješteni su u neuslovnim objektima.

Ipak, u nadležnim zdravstvenim ustanovama nisu se mnogo potresli zbog “nove infekcije”.

“Što se tiče pojave šuge na teritoriji grada Kragujevca u fabrici Stelantis, to zaista nije nikakva neobična pojava. Šuga se pojavljuje sporadično tokom čitave godine kod stanovništva”, izjavila je za Danas prof. dr Snežana Radovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Ona je, međutim, demantovala cifru od 100 ljudi, rekavši da se zarazilo njih 24 u periodu od mjesec i po dana.

S obzirom na poznatu činjenicu da se šuga razvija u nehigijenskim uslovima, javnost od nadležnih zahtijeva odgovor na pitanje, kako je organizovan život i rad stranih radnika u Srbiji, kad se među njima razvila ova vrsta infekcije?

“Da li je tačno da su strani radnici smješteni u grupama od po 20 i više ljudi na jednom mjestu i da su takvi kolektivi doprinijeli pojavi i širenju šuge ili je problem u uslovima rada, velikom broju zaposlenih u zatvorenom prostoru, neadekvatnim mjerama zaštite i stanja zajedničkih prostorija?”, pita Gordana Živanović, odbornica SSP-a.

Inače, povodom pojave šuge u kragujevačkoj fabrici „Stelantis”, do danas se nije oglasilo još samo njihovo rukovodstvo, dok građani Kragujevca za medije izjavljuju da iz straha od ove zaraze ne ulaze više ni u autobus,piše Vijesti

Na pitanja o ukupnom broju inficiranih šugom na teritoriji Srbije, kao i o mjestima u kojima su prijavljeni slučajevi ove zaraze, iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” nisu odgovorili do objavljivanja ovog teksta.

Podsjećamo, šuga je zarazna infekcija kože uzrokovana gnjidom Sarcoptes scabiei, poznatija kao parazit Šugarac. Bolest se najčešće širi direktnim dodirom, ali i preko garderobe i posteljine. Krastava šuga, poznata i kao Norveška šuga, je ozbiljnija forma infekcije koja je često povezana sa slabljenjem imuniteta. Najčešći simptomi su jak svrab i osip nalik bubuljicama.

