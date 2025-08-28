Veliki mjesečni horoskop za septembar 2025.: Drastične promjene u ljubavi, Venera u Lavu pali plamen strasti

Pročitajte mjesečni horoskop za septembar 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Posao

Mjesečni horoskop za septembar 2025. godine kaže da je vaša energija na vrhuncu, a s njom dolazi i želja za trošenjem. Do 19. septembra, dok je Venera u Lavu, moguće su impulsivne kupovine za podizanje raspoloženja. Pazite da ne preterate, inače ćete krajem mjeseca imati problem. Nakon što Mars 22. septembra pređe u Škorpiju, osjetićete potrebu da preuzmete kontrolu nad finansijama, što je idealno vrijeme za rješavanje dugova ili investiranje.

Ljubav

Vaša harizma u septembru je zapanjujuća! Venera do 19. septembra boravi u prijateljskom Lavu. Ako ste slobodni, izlazite, flertujte i prihvatajte pozive s samopouzdanjem. Moguća je kratka, ali strastvena romansa. U vezama ćete željeti avanture. Mars u Škorpiji od 22. septembra produbiće osjećanja. Flert može da preraste u ozbiljnu vezu, a postojeće odnose obasjaće magnetizam i mala doza ljubomore. Ne plašite se da pokažete ranjivost, sada je vaša snaga u tome.

Zdravlje

Energija vam je u početku mjeseca na maksimumu, a kad Mars pređe u Škorpiju 22. septembra, osetićete dublju snagu. Idealno je vreme za intenzivne treninge izdržljivosti, ali pazite da se ne preopteretite.

BIK

Posao

Septembar 2025. je mesec finansijskih eksperimenata. Retrogardni Uran od 6. septembra može da donese neočekivane troškove ili prihode. Dok je Venera u Lavu, privlači vas uređenje doma i kupovina lijepih stvari. Nakon 19. septembra, kada Venera pređe u Djevicu, fokusiraćete se na pametan šoping i traženje dobrih ponuda. Napravite malu “finansijsku fasciklu” za nepredviđene situacije.

Ljubav

Retrogardni Uran može da uzdrma vaše planove za jesen, neočekivani susreti ili stari kontakti mogu da iznenade. Ako ste u vezi, očekuje vas test fleksibilnosti. Nakon 19. septembra, kada Venera uđe u Djevicu, biće lakše razgovarati o problemima i postići dogovor. Vaš glavni adut je iskrenost, pre svega prema sebi.

Zdravlje

Pripremite se na promjene u navikama. Uran može da utiče na ishranu ili dnevni ritam. Ono što je ranije funkcionisalo, možda više neće. Poslije 19. septembra posvetite se vježbama koje donose i užitak i korist.

BLIZANCI

Posao

Vaša sposobnost pregovaranja u septembru raste, naročito nakon 18. septembra kada Merkur pređe u Vage. Idealno za traženje povećanja plate ili povoljne kupovine. Pun Mjesec u Ribama 7. septembra donosi jasnoću u finansijama. Usmjeravajte šoping na obrazovanje ili korisne gedžete koji olakšavaju život.

Ljubav

Prva polovina mjeseca puna je sastanaka i druženja, idealno vrijeme za poznanstva. Nakon 18. septembra komunikacija postaje produktivna. Slobodni, možete da upoznate zanimljivu osobu preko poruka ili na događajima. U vezama je vrijeme za iskren razgovor i planiranje budućnosti. Pun Mjesec u Ribama donosi sentimentalnost, slušajte ne samo riječi, nego i tišinu.

Zdravlje

Fokus na mentalno zdravlje. Pun Mjesec 7. septembra može da poveća anksioznost i stres. Potrebno je da usporite.

RAK

Posao

Jupiter u vašem znaku olakšava finansije. Novac dolazi lakše, ali i iskušenje za trošenje je veće. Pun Mjesec 7. septembra može da podstakne kupovinu vezanu za putovanja ili obrazovanje. Krajem mjeseca Mars u Škorpiji povećava intuiciju za dobre investicije. Dio sredstava odvajajte za štednju.

Ljubav

Jupiter vam donosi samopouzdanje, što svi primjećuju. Privlačite pažnju, ali tražite dubinu. Pun Mjesec 7. septembra otkriva istinu. Slobodni otkrivaju koga žele pored sebe, a u vezama dolazi do talasa nežnosti. Mars u Škorpiji 22. septembra čini romantiku strastvenijom. Ako ste čekali odlučan korak, sada je prilika.

Zdravlje

Jupiter vam daje vitalnost i optimizam, svetlite iznutra! Idealno vrijeme za brigu o sebi kroz ishranu i stvaranje kućnog spa-ambijenta.

LAV

Posao

Mjesečni horoskop za septembar kaž da dok je Venera u vašem znaku, do 19. septembra, teško je odoleti kupovini. Želite da blistate, a za to su potrebni odgovarajući atributi – nova odjeća, nakit, kozmetika. Uživajte u tome, ali umjereno. Kada Sunce pređe u Djevicu, fokus se pomjera na zaradu. Birajte investicije koje će dugoročno unaprediti vaš način života.

Ljubav

Do 19. septembra je vaše vrijeme za blistanje! Venera u Lavu čini da privlačite pažnju kao magnet. Slobodni, uživajte u trenutku i birajte najbolje od najboljeg. U vezama vlada harmonija, ukoliko partner pokazuje pažnju i divljenje. Nakon 19. septembra, kada Venera pređe u Djevicu, fokus se pomera sa “ja” na “mi”, želite više brige i praktičnih znakova ljubavi. Najvažniji odnos je onaj sa samim sobom, počnite od njega.

Zdravlje

Dok je Venera u Lavu, ritam života je intenzivan, puno zabave i energije. Kada Sunce i Venera pređu u Devicu, osjetićete potrebu za oporavkom. Idealno vrijeme za lekarski pregled i prelazak na zdraviju ishranu.

DJEVICA

Posao

Septembar 2025. je vaš mjesec za ulaganje u sebe. Venera ulazi u vaš znak 19. septembra. Pun Mesec u Ribama 7. septembra podstiče finansijske razgovore u partnerstvu. vreme je da se dogovorite o zajedničkom budžetu. Fokusirajte se na kvalitet, a ne na brend.

Ljubav

Spremite se za veliki “apgrejd”! Pun Mjesec 7. septembra pruža novu perspektivu na partnera ili njegovo odsustvo. Nakon 19. septembra, vaše veze dobijaju novu dinamiku. Slobodni, možete da sretnete osobu koja se savršeno uklapa u vaš svijet, a parovi mogu da stvore nove zajedničke rituale. Idealnih ljudi nema, ali postoje savršeno odgovarajući.

Zdravlje

Vaš lični novi početak – nova dijeta, teretana, promena navika… Imate snage da izgradite telo iz snova i usadite korisne navike.

VAGA

Posao

Mjesečni horoskop za septembar 2025. godine da početak meseca donosi troškove vezane za društveni život – zabave, poklone, kafiće. Nakon 18. septembra, kada Merkur i Sunce uđu u vaš znak, osjetićete potrebu da sredite finansije. Idealno vrijeme za planiranje budžeta, konsultacije i balansiranje između “hoću” i “mogu”. Proverite pretplate i sitne mjesečne troškove, iznenadiće vas koliko novca odlazi uzalud.

Ljubav

Prva polovina mjeseca idealna je za društvene aktivnosti! Ljubav može da naiđe na prijateljskoj zabavi. Nakon 18. septembra dolazi pravi period magije. Merkur i Sunce u Vagi donose harmoniju i samopouzdanje. Slobodni uživajte u prvim sastancima, a ako stezauzeti, čeka vas balans.

Zdravlje

Prva polovina mjeseca zahteva tišinu i odmor. Energije može da bude malo, pa ne očekujte rekorde u teretani. Bolje je da se bavite jogom, meditacijom ili da spavate više. Nakon 18. septembra osjećaćete nalet snage.

ŠKORPIJA

Posao

Prva polovina mjeseca donosi moguće troškove vezane za karijeru i imidž. Možda ćete ulagati u poslovnu garderobu ili usavršavanje. Glavni događaj za novac, Mars u Škorpiji od 22. septembra, donosi snagu i odlučnost da povećate prihode i kontrolišete finansije. Usmjerite energiju na nove izvore zarade, a ne na impulsivne troškove.

Ljubav

Strpljenje, samo strpljenje. Venera u Lavu na početku mjeseca stvara napetost. Želite priznanje, a dobijate borbu za moć. Mars ulaskom u Škorpiju 22. septembra menja igru, a privlačnost i intuicija rastu. Slobodni, možete da očekujete sudbinska i gotovo mistična poznanstva. U vezama strast raste, koristite energiju za stvaranje, a ne sukobe.

Zdravlje

Mars ulaskom u znak 22. septembra daje ogromnu energiju. Idealno za trening snage i izdržljivosti. Takođe je period transformacije jer lakše odbaciti loše navike, od pušenja do preterane ljubavi prema slatkišima.

STRIJELAC

Posao

Venera u Lavu do 19. septembra podstiče troškove vezane za putovanja i nova iskustva, ali ovo su najispravnije investicije. Druga polovina mjeseca, pod uticajem Djevice, fokusiraće vas na karijeru. Dobićete priliku da se istaknete i zatražite povišicu. Umjesto deset impulsivnih kupovina, uložite u jedno nezaboravno iskustvo.

Ljubav

Prva polovina septembra idealna je za avanture i romanse koje počinju s rečenicom “Sjećate li se kako smo…”. Slobodni, ne odbijajte najuzbudljivije ponude. Vaša srodna duša može da bude negdje blizu. U vezama će zajednička promjena okruženja osvežiti osjećanja. Pun Mesec u Ribama 7. septembra podstiče razmišljanje o ozbiljnijim temama vezanim za dom i porodicu. Ne planirajte previše, najbolji trenuci dolaze spontano.

Zdravlje

Pun Mjesec 7. septembra može da izazove emotivne oscilacije i pad energije. Ne ignorišite signale tijela o umoru. Venera do 19. septembra podržava aktivnosti na otvorenom, ali ne pretjerujte.

JARAC

Posao

Septembar 2025. vas poziva da se pozabavite tuđim ili zajedničkim finansijama, porezima, kreditima, osiguranjima ili zajedničkim budžetom. Retrogradni Uran od 6. septembra može da donese neočekivane vesti u ovoj oblasti. Nakon 19. septembra, s prelaskom Venere u Djevicu, pojaviće se želja da investirate u obrazovanje ili putovanje koje donosi praktičnu korist. Pre veće kupovine proučite sve detalje i pročitajte sitna slova. Pažnja je sada vaš najbolji saveznik.

Ljubav

Slobodni, možete da očekujete iznenadna privlačenja ka osobama koje pomažu da otkrijete novu stranu ličnosti. Parovi će imati priliku za ozbiljne razgovore o poverenju i zajedničkim planovima. Do 19. septembra jasno će se definisati smer u odnosima. Ponekad je najbolji plan – neplaniranje.

Zdravlje

Septembar zahteva strukturisan pristup zdravlju. Energija Device pomaže u planiranju treninga, konsultacijama sa nutricionistom i preventivnim pregledima.

VODOLIJA

Posao

Partnerstva i zajedničke finansije dolaze u prvi plan. Mogući su veliki zajednički troškovi ili rešavanje finansijskih pitanja s porodicom. Retrogradni Uran od 6. septembra može da donese neočekivane troškove vezane za dom ili partnerstvo. Ne donosite odluke samostalno, otvoren dijalog je ključ za izbjegavanje problema.

Ljubav

Dok je Venera u Lavu, partnerstvo je u fokusu. Privlače vas harizmatične osobe, ali odnosi mogu da budu teški. Od 6. septembra Uran postaje retrogradan, pozivajući na introspektivna pitanja: “Šta zaista želim od ljubavi, slobodu ili stabilnost?”. Vaša jedinstvenost je glavni magnet, ne pokušavajte da budete neko drugi.

Zdravlje

Ako osjećate neobjašnjiv umor ili anksioznost, možda je vreme da preispitate životne navike. Isprobajte alternativne metode poput akupunkture, vežbi disanja, meditacije.

RIBE

Posao

Mjesečni horoskop za septembar 2025. godine kaže da pun Mesec u vašem znaku 7. septembra donosi jasnoću u ličnim finansijama i pomaže da shvatite šta vam je zaista potrebno. U drugoj polovini meseca fokus se pomera na partnerstvo. Odličan je trenutak za zajednički projekat ili otvaranje zajedničkog računa. Pratite intuiciju. Ako osećate sumnju, bolje je da odustanete od kupovine ili ulaganja.

Ljubav

Pun Mjesec 7. septembra osvjetljava skrivene želje i emocije. Slobodni, možete iznenada dab shvatite da ste zaljubljeni ili otpustite prošlost. Ako ste zauzeti, doživjećete vrhunac emocionalne bliskosti ili trenutke kada problemi ne mogu da sa kriju. Jupiter u Raku donosi sreću. Sanjajte hrabro i pravite male korake ka cilju.

Zdravlje

Pun Mjesec 7. septembra donosi maksimalnu osjetljivost, fizičko stanje zavisi od emocija. Izbjegavajte toksične ljude i situacije. Unosite više vode, piše mondo.

