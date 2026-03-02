Tinejdžeru (16) opečeno 95% tijela, bori se za život. Spominje se TikTok izazov

ŠESNAESTOGODIŠNJI dječak iz okolice Bjelovara u kritičnom je stanju i priključen je na respirator nakon što je zadobio teške opekline po gotovo cijelom tijelu. Zbog težine ozljeda prevezen je u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, a policija istražuje okolnosti nesreće, piše Bjelovar.live.Prebačen u Klaićevu, bori se za život

Prema dostupnim informacijama, dječak je u četvrtak zaprimljen u Opću bolnicu Bjelovar s teškim opeklinama trećeg stupnja koje su zahvatile oko 95 posto površine tijela. Zbog težine ozljeda hitno je prebačen na daljnje liječenje u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.Spominje se TikTok izazov

Kako neslužbeno doznaje Index, među ljudima koji poznaju tinejdžera spominje se TikTok izazov koji je završio tragično. Izvjesno je da će i policija u nastavku istraživanja morati provjeriti i te informacije.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ozljeđivanja. Zasad nema službenih informacija o uzroku nesreće.

