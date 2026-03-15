Pala proizvodnja ključnog metala zbog krize u moreuzu

Kako izvještava Bloomberg, tvrtka Alba objavila je da je pokrenula gašenje triju proizvodnih linija koje zajedno čine oko 19 posto njezina ukupnog kapaciteta od 1,6 milijuna tona aluminija godišnje.

Tvrtka navodi da će privremena obustava proizvodnje omogućiti očuvanje zaliha sirovina i održavanje rada ostalih dijelova postrojenja, u vrijeme kada je pomorski promet kroz Hormuški tjesnac ozbiljno poremećen.

Smanjenje proizvodnje u Albi najnovije je u nizu poremećaja koji utječu na globalnu aluminijsku industriju, budući da proizvođači bilježe nagli porast cijena, a trgovci upozoravaju na moguće blokade u opskrbi, objašnjava Bloomberg.

Cijene aluminija na Londonskoj burzi metala dosegle su najvišu razinu od 2022. godine.

Poput drugih tvornica aluminija na Bliskom istoku, državna tvrtka iz Bahreina suočava se s problemima u isporuci metala kupcima, ali i s otežanom isporukom glinice, ključne sirovine za proizvodnju aluminija, zbog zaustavljanja pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac.

Tvrtka je ranije ovog mjeseca obustavila prodaju kupcima, dok je Katar bio prisiljen djelomično zaustaviti proizvodnju aluminija zbog nedostatka prirodnog plina.

Aluminij je, nakon čelika, najčešće korišteni industrijski metal na svijetu, ali posljednjih godina tržište je često pogođeno poremećajima u opskrbi.

Ti su šokovi istaknuli ranjivost složenog proizvodnog lanca koji uključuje rudnike boksita, rafinerije glinice i topionice aluminija koje opskrbljuju proizvođače diljem svijeta, često specijaliziranim vrstama metala koje je teško brzo zamijeniti.

