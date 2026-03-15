Amerika i Izrael kuju novi plan za Iran?

Izraelski sigurnosni dužnosnici rekli su izraelskoj javnoj televiziji Kan da je potrebna ponovna procjena ciljeva rata u Iranu, budući da operacije ne napreduju tempom koji je prvobitno planiran.

Prema njihovim riječima, početni utjecaj bio je “iznad očekivanja”, uključujući i prve dane sukoba.

Ipak, kako su naveli, postoji značajna poteškoća da se iranski narod masovno izvede na ulice.

Isti izvori dodali su da Sjedinjene Države i Izrael planiraju dodatne velike poteze u Iranu koji bi mogli utjecati na daljnji tok rata.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran ujutro 28. veljače u onome što su navodno bili “preventivni udari”, koji su uslijedili nakon što je više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu propalo.

Iran je potom pokrenuo masovne napade kao odmazdu protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.

