Dominantni su: Horoskopski znakovi koji vole naređivati drugima

U društvenim odnosima uvijek postoje oni koji preuzimaju glavnu riječ. Ponekad to čine iz potrebe da sve bude organizirano i jasno, a ponekad iz želje da imaju kontrolu. U astrologiji se često ističu znakovi koji imaju izraženu dominaciju. Izdvajamo tri znaka koji najčešće vole biti ti koji vode i određuju tempo.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj energiji i impulzivnosti. Kada preuzmu neku ulogu, teško im je stajati po strani, radije će diktirati pravila nego čekati da ih netko drugi postavi. Njihova odlučnost i brzina u donošenju odluka često ih guraju u pozicije vođa, ali to nerijetko znači i da drugima znaju naređivati kako bi sve išlo po njihovom planu.

Lav

Lavovi vole imati osjećaj da su u središtu pozornosti, a vođenje i zapovijedanje im dolazi prirodno. Njihova samouvjerenost i želja za kontrolom mogu se pretvoriti u izraženu dominaciju. Kad Lavovi nešto zamisle, očekuju da će ih drugi slijediti, a ako to izostane, spremni su jasno i glasno dati do znanja što i kako treba napraviti.

Jarac

Jarčevi su disciplinirani i orijentirani na rezultate, zbog čega često zauzimaju ulogu onih koji postavljaju strukturu i pravila. Njihova sklonost organizaciji i ozbiljan pristup životu pretvaraju ih u osobe koje očekuju poslušnost i red. Kada žele da stvari budu obavljene na određeni način, neće se ustručavati drugima davati precizne naredbe, piše index.

