Gotovo svi letovi u Belgiji bit će otkazani u ponedjeljak, 23. novembra, zbog nacionalnog štrajka kojem se pridružuju i kontrolori zračnog saobraćaja. Štrajk je usmjeren protiv mjera štednje vlade premijera Barta De Vevera (Bart De Wever), koja pokušava smanjiti budžetski deficit.Belgijska kompanija za kontrolu zračnog saobraćaja Skeyes objavila je u subotu da u ponedjeljak od 7 do 21 sat neće moći osigurati redovne usluge kontrole leta. To se odnosi na belgijske aerodrome i zračni prostor za koji je ta kompanija nadležna.Štrajk kontrolora

Skeyes je objasnio da zbog štrajka neće imati dovoljno zaposlenika za sigurno odvijanje uobičajenog zračnog saobraćaja. Zato će tokom najavljenog perioda privremeno obustaviti redovne usluge kontrole leta.

Ipak, kompanija će nastaviti pružati minimalne neophodne usluge za hitne slučajeve i letove važne za sigurnost. To znači da potpuna obustava neće obuhvatiti baš sve vrste zračnog saobraćaja.

Otkazani letovi

Aerodrom Bruxelles, najveći u Belgiji, najavio je da će zbog štrajka morati otkazati većinu dolaznih i odlaznih letova. Očekuju se veliki poremećaji u saobraćaju, a posljedice će osjetiti i putnici koji preko Bruxellesa presjedaju na druge letove.

Još teža situacija očekuje se na aerodromu Charleroi, važnom evropskom čvorištu niskotarifne aviokompanije Ryanair. Uprava tog aerodroma upozorila je da će u ponedjeljak tokom cijelog dana potpuno obustaviti zračni saobraćaj.

– Bez kontrole zračnog saobraćaja nijedan avion ne može uzletjeti niti sletjeti – poručili su iz aerodroma Charleroi, kritikujući kasnu najavu pridruživanja kontrolora zračnog saobraćaja nacionalnom štrajku.

Uprava aerodroma osudila je ono što je nazvala “odlukom u posljednji trenutak”, upozorivši da će ona imati “katastrofalne posljedice”. Zbog obustave saobraćaja očekuju se problemi za hiljade putnika koji su planirali letjeti u ponedjeljak.

Putnicima je preporučeno da prije dolaska na aerodrom provjere status svojih letova direktno kod aviokompanije. Otkazivanja i promjene rasporeda mogu utjecati i na putnike koji polijeću iz drugih evropskih gradova prema Belgiji.

Mjere štednje

Štrajk je dio šireg nacionalnog protesta protiv mjera štednje belgijske vlade. Premijer Bart De Vever želi tokom sljedećih godina smanjiti državnu potrošnju za 10 milijardi eura kako bi obuzdao budžetski deficit.

De Vever, flamanski konzervativac, vodi teške pregovore s koalicionim partnerima o novom državnom budžetu. Cilj mu je postići dogovor do ponedjeljka, no članice vladajuće koalicije još nisu usaglasile sve predložene mjere štednje,piše Avaz

Politička kriza dodatno se zaoštrila ranije ovog mjeseca, kada je De Vever ponudio ostavku zbog nemogućnosti postizanja budžetskog dogovora. Belgijski kralj Filip (Philippe) odbio je prihvatiti njegovu ostavku.

Kralj je premijeru dao dodatno vrijeme za pregovore s koalicionim partnerima. Vlada tako pokušava postići dogovor o budžetu u trenutku kada sindikalni protesti i najavljeni štrajkovi već ozbiljno utječu na saobraćaj u zemlji.

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