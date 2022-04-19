Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -2; Sanski Most i Sokolac 0; Prijedor 1; Banja Luka, Bihać, Bugojno, Jajce i Srebrenica 2; Bijeljina 3; Gradačac, Ivan Sedlo, Sarajevo, Tuzla i Zenica 4; Doboj 5; Livno 7; Mostar i Trebinje 8; Neum 14°C.

Danas će jače naoblačenje sa zapada u drugoj polovini dana usloviti kišu. Jače padavine su na području Hercegovine. U noći na ponedjeljak uz zahlađenje kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar je prije podne slab južnog smjera. U drugoj polovini dana se očekuje jačanje vjetra i izgledni su jaki udari juga, krajem dana i u ranim jutarnjim satima na ponedjeljak i olujini udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 16°C.

U Sarajevu se kiša očekuje od poslijepodnevnih sati. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12°C,pišu Vijesti

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