Ovan

Posao: Danas vam više odgovara samostalan rad nego oslanjanje na druge. Iskoristite priliku da završite zadatak koji zahtijeva punu koncentraciju. Ljubav: Slobodni Ovnovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koju poznaju preko zajedničkih prijatelja, dok zauzeti treba da unesu malo više nježnosti u odnos. Zdravlje: Moguća je osjetljivost mišića, pa izbjegavajte pretjerano naprezanje.

Bik

Posao: Novac dolazi u prvi plan. Moguće je da ćete dobiti informaciju o isplati, honoraru ili prilici za dodatnu zaradu. Ljubav: Ne pokušavajte da kontrolišete svaki detalj u odnosu. Malo više spontanosti donosi ljepšu atmosferu. Zdravlje: Obratite pažnju na ritam obroka.

Blizanci

Posao: Ne preuzimajte tuđe obaveze samo da biste izbjegli neprijatnu situaciju. Važno je da jasno postavite granice. Ljubav: Partner bi mogao da vas iznenadi prijedlogom za zajedničku aktivnost. Slobodni Blizanci uživaće u pažnji koju dobijaju. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena bez telefona i društvenih mreža.

Rak

Posao: Jedna nedovršena obaveza ponovo dolazi na dnevni red. Nemojte je odlagati, jer ćete se lakše osloboditi pritiska kada je završite. Ljubav: Nečiji postupak mogao bi da vas podsjeti koliko vam znači podrška bliskih ljudi. Zdravlje: Prijaće vam lagana večera i mirniji završetak dana.

Lav

Posao: Dobar je trenutak da pokažete inicijativu i predložite nešto što bi moglo da unaprijedi vaš rad. Ljubav: Moguće je novo poznanstvo na mjestu na kojem ga najmanje očekujete. Zauzeti Lavovi trebalo bi da izbjegavaju nadmetanje sa partnerom. Zdravlje: Više pažnje posvetite pravilnom držanju tijela.

Djevica

Posao: Neko bi mogao da vam ponudi saradnju koja na prvi pogled ne djeluje posebno privlačno. Nemojte je odbaciti prije nego što razmotrite sve detalje. Ljubav: Prestanite da čekate da druga strana napravi prvi korak. Ponekad je dovoljno da jasno pokažete šta želite. Zdravlje: Moguća je osjetljivost stomaka,piše Mondo

Vaga

Posao: Danas ćete imati priliku da ispravite propust iz prethodnog perioda. Ne tražite izgovore, već se usredsredite na rješenje. Ljubav: Zajednički planovi sa partnerom vraćaju vam osjećaj bliskosti. Slobodne Vage mogle bi da se iznenade nečijim priznanjem. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja tokom dana.

Škorpija

Posao: Ne dozvolite da vas tuđa neodlučnost uspori. Sami odredite tempo i držite se onoga što ste zacrtali. Ljubav: Jedna tema koju ste izbjegavali konačno može da se razriješi. Iskrenost će vam donijeti više nego ćutanje. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.

Strijelac

Posao: Pred vama je dan u kojem možete da naučite nešto korisno ili pronađete novu inspiraciju za buduće projekte. Ljubav: Slobodni Strijelčevi mogli bi da obnove simpatiju prema osobi koju dugo nisu vidjeli. Zauzeti će željeti više zajedničkog vremena. Zdravlje: Pripazite na pretjerivanje sa slatkišima.

Jarac

Posao: Finansijska odluka zahtijeva dodatno razmišljanje. Nemojte pristajati na uslove koji vam ne odgovaraju samo da biste što prije završili dogovor. Ljubav: Partneru je potrebna vaša podrška u vezi sa jednom ličnom odlukom. Zdravlje: Moguća je napetost zbog nagomilanih obaveza.

Vodolija

Posao: Danas biste mogli da dobijete priznanje za nešto što ste uradili bez velike pompe. Prihvatite pohvalu i ne umanjujte svoj doprinos. Ljubav: Slobodne Vodolije privući će osoba drugačijih interesovanja, dok zauzete mogu da očekuju prijatno iznenađenje kod kuće. Zdravlje: Više pažnje posvetite unosu vode.

Ribe

Posao: Nešto što vam je ranije djelovalo nedostižno sada bi moglo da dobije konkretniji oblik. Napravite prvi korak i ne čekajte savršen trenutak. Ljubav: Romantična atmosfera obilježiće dan, ali nemojte idealizovati osobu koju još ne poznajete dovoljno. Zdravlje: Prijaće vam odmor od svakodnevne buke.

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