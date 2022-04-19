Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, protestovalo je 82.500 ljudi, od kojih 21.500 u Parizu. Organizatori, međutim, procjenjuju da je na ulicama bilo 150.000 demonstranata, uključujući 45.000 u glavnom gradu.Prošle subote, 14. novembra, prema podacima Ministarstva, protestovalo je 106.000 ljudi, dok su organizatori naveli da ih je bilo 200.000.

Za osiguravanje protesta širom zemlje raspoređeno je oko 70.000 pripadnika sigurnosnih snaga. U Parizu je skup protekao uglavnom mirno, dok su u drugim gradovima zabilježeni incidenti i sukobi policije s nasilnim grupama, između ostalog u Grenobleu, Marseilleu, Lilleu, Nantesu i Lyonu.Ministarstvo je saopćilo da su tokom incidenata, koji su uključivali podmetanje požara, oštećivanje imovine i pokušaje pljačke, uhapšene 144 osobe. Posebno napeto bilo je u Marseilleu,pišu Vijesti

Val protesta u Francuskoj počeo je u septembru, kada su studenti zatražili obnovu školskih zgrada, zapošljavanje većeg broja nastavnika i reformu univerziteta. Okupljanja su prerasla u šire nezadovoljstvo zbog troškova života, kojem su se pridružili sindikati i politički aktivisti.Protesti su povremeno prerastali u nasilje, a najveći odaziv zabilježen je 17. oktobra, kada je, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulicama bilo oko 565.000 ljudi.

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