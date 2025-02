Više od 10 godina je štedila za operaciju nosa: Rezultat na kraju je izenadio sve

Sada, s 30 godina, taj je san postao stvarnost. Nakon što je više od 10 godina štedjela, uštedjela je 11.000 dolara za rinoplastiku, a Devyn je prošla transformaciju za kojom je oduvijek žudjela.

Ali ono što nije očekivala je koliko će promjena utjecati na nju izvan ogledala, piše Brightside.

Devyn Aiken nikada se nije smatrala neprivlačnom prije operacije u novembru prošle godine – što je činjenica koju njezinih 61.500 TikTok pratitelja često pogrešno shvaća. Suprotno onome što mnogi pretpostavljaju, njezina odluka da se podvrgne rinoplastici nije bila usmjerena na promjenu vlastite vrijednosti, prenosi Novi.

“Mislila sam da sam lijepa djevojka. Nisam mislila da sam ružna”, rekla je u svom intervjuu samo devet sedmica nakon operacije. “Možete pitati bilo koga – rekli bi da sam bio vrlo samouvjerena, vrlo sigurna s onim što jesam. Samo sam smatrala da imam ogroman nos koji sam mrzila.”

Za Devyn postupak nije bio traženje potvrde ili dramatična promjena njezina izgleda. Umjesto toga, radilo se o osobnom izboru da se pozabavi nečim što ju je oduvijek mučilo – dokazom da samopouzdanje nije uvijek u potrebi za promjenom, već ponekad u tome da sami sebe promijenite.

Otkako se podvrgla rinoplastici, Aiken (30) je svoj TikTok pretvorila u središte za rasprave o plastičnim operacijama, dijeleći sve, od novosti o oporavku do usporedbi prije i poslije. Čineći to, postala je glavni glas za one koji su znatiželjni o kozmetičkim zahvatima.

Ono što je započelo kao duboko lična odluka u međuvremenu je evoluiralo u platformu na kojoj ona educira, uvjerava i nadahnjuje druge koji se bave vlastitim razmišljanjima o estetskoj hirurgiji.

Aiken se ne srami podijeliti svoju transformaciju. Često objavljuje fotografije “prije” iz prva tri desetljeća svog života, pokazujući kako je izgledala prije nego što joj je plastični hirurg i ORL dr. Mark Ginsburg preoblikovao nos krajem prošle godine. Ali čak i prije njezinog uspona do viralne slave, njezin nos prije operacije bio je u potpunosti prikazan u svakodnevnom sadržaju koji je dijelila sa svojom malobrojnijom TikTok publikom.

“Ostavila sam sve svoje videe, svoje fotografije. Operisala sam nos”, kaže ona. “Neću izbrisati ko sam bila. I volim objavljivati ​​prije i poslije jer je to tako dramatična razlika.”

