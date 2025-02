Čovjek koji je umro najbolnijom smrću ikad

Prema informacijama, on je 83 dana “gorio iznutra prema van” u, vjerovatno, najbolnijoj smrti ikada zabilježenoj.

Ouchi (35) je zajedno sa još dvojicom kolega bio odgovoran za pripremu uranijuma koji će se koristiti kao nuklearno gorivo 30. septembra 1999. godine.

Ali fatalna greška je dovela do toga da su njegov kolega Masato Shinohara i supervizor Yutaka Yokokawa dodali 16 kg uranijuma u procesor, što je znatno više od sigurne granice od 2,4 kg. Nekoliko trenutaka kasnije, alarmi za radijaciju su se uključili.

Ouchi je bio izložen nevjerovatnim 17.000 milisiverta (mSv) radijacije, što je zabilježeno u historiji kao najviše ikad. U međuvremenu, Shinohara je apsorbirao 10.000 mSv, dok je Yokokawa, koji je bio skoro metar dalje za stolom, pogođen sa blizu 3.000 mSv. Sigurnosna granica je 20 mSv godišnje, a 5.000 mSv se smatra smrtonosnim, prenosi N1.

Ouchi je za 83 dana, od incidenta do smrti, prošao kroz svojevrstan pakao, jer je zračenje dovelo do ljuštenja kože, a kapci su otpadali dok su tkiva u njegovom tijelu odumirala. Ubrzo je počeo da ima problema sa disanjem jer mu se tečnost nakupila u plućima i trebao mu je medicinski ventilator da bi disao. Ćelije u njegovom crijevu su također odumirale, što je dovelo do užasnih bolova u stomaku, a Japanac je svaki dan proizvodio nevjerovatnih tri litre dijareje.

Bio je toliko bolestan da mu je trebalo do 10 transfuzija krvi dnevno samo da bi ostao živ nakon unutrašnjeg krvarenja u crijevima. Kako je njegov gubitak kože postajao sve brži, propuštao bi litre tjelesnih tekućina kroz svoje izloženo meso, dok su medicinari pokušavali presađivati ​​kožu i vršili transplantaciju matičnih ćelija da ih zamijene, ali to, nažalost, nije pravilo razliku.

Uprkos tome što su mu davali veoma jake lijekove protiv bolova, Ouchi je osjećao užasne bolove. Kapci su mu otpali zbog čega su oči “plakale krv”. Čak je zatražio da ga ljekari prestanu liječiti jer je bol postao nepodnošljiv. Ouchijevo srce je 59. dana popustilo, ali je tri puta reanimiran.

Ipak, 21. decembra, 83. dana u bolnici, preminuo je od zatajenja više organa. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u aprilu 2000., njegov kolega Shinohara je također umro od zatajenja više organa u dobi od 40 godina. Jedini koji je preživio bio je Yokokawa, koji je otpušten iz bolnice nakon tri mjeseca liječenja.

