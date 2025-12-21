Hoće li biti oborena presuda protiv ubica sarajevskih policajaca?

Na Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine sutra će biti održana sjednica Vijeća s početkom u 10 sati, u predmetu protiv Save Marinkovića i Aleksandra Macana, saznaje portal Avaza.

Marinković i Macan su, podsjetimo nepravosnažnom odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu osuđeni za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Sava Marinković je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 45 godina, a Aleksandar Macan na 15. Njima je presuda izrečena 27.12.2024. godine.

Trećeoptuženi za ubistva sarajevskih policajaca Marko Trifković ranije je osuđen na 15 godina zatvora nakon priznanja krivice.

Kako je za Avaz danas izjavio Duško Tomić, advokat Aleksandra Macana, prvostepena presuda mogla bi biti oborena.

– Ta prvostepena presuda vrvi od proceduralnih propusta, jer mi imamo da je trećeoptuženi priznao krivično djelo i to je nesporno, a ovu dvojicu štiti presumpcija nevinosti jer nemamo pravosnažnu presudu i samim tim moramo voditi računa o tome da su oni po toj pretpostavci nevini. Naravno da nisu, ali to su osnovni postulati. Imamo informacije i ja i moj kolega branilac prvooptuženog da iz proceduralnih razloga će ova presuda sutra pasti i da će se vratiti na novo suđenje prvostepenom sudu, jer su toliko očigledni proceduralni propusti da ko god prelista samu presudu vidi te propuste – istakao je Tomić.

Dodao je da njegov klijent se predao, došao, doveo ga je i zahvaljujući njegovom klijentu, kako kaže Tomić, je došlo do i hapšenja i presuđenja. Tomić ističe da se on kao advokat ne žali na suštinu, ni na kaznu.

– Smatramo da on koji je došao, koji nije znao da će pucati, koji nije ubio što je dokazano ne bi trebala da bude formulacija saizvršilac, jer on nije saizvršilac, nije ni znao da će biti izvršenje, nego da je bio pomagač i to je razlog zbog kojeg se ja žalim, a kolega se žali na sve, advokat prvooptuženog po meni neosnovano, ali zaista je došlo do procedularnih velikih propusta – istakao je advokat.

Podsjećamo, trećeoptuženi je priznao krivicu i dobio je 15 godina, a kako kaže Tomić, to ne mijenja stvar u propustima zbog procesa, zbog vođenja.

– Zakon, postoji procesni zakon, zakon o vođenju postupka. Taj zakon obavezuje sve organe pa samim tim i Sud da vodi računa o zakonitosti procesa. Ako vi odbijete zahtjev da se saslušaju određeni svjedoci na prijedlogu odbrane. Vi činite procesno kršenje zakona o krivičnom postupku, vi grubo kršite pravo na grubo i pravedno i fer suđenje i pravo na odbranu, a takvih stvari je bilo u tom suđenju. S tim što i to treba da znate da predsjednik sudskog vijeća koji je prvostepeno osudio, Todorović Igor je u međuvremenu napredovao jer je već sudija Vrhovnog suda Federacije. Ako se sad to dogodi, a prema našim informacijama pouzdanim to će se dogoditi postavlja se pitanje hoće li doći novo vijeće. Hoće. Kada dođe novo vijeće onda moramo bojim se ponovo tri godine suđenja. Novo vijeće kad dođe ono ide ispočetka, a kad je staro vijeće onda se samo neke stvare isprave i to je gotova priča, a pošto je predsjednik sudskog vijeća više nije sudija Kantonalnog suda i ne može suditi, imamo ozbiljne, velike probleme po pitanju jednog takvog velikog zločina i ubistva dva policajca, to je nesporno. Stiče se utisak kao da je to neko izrežirao da to vječno traje – zaključio je Tomić.

Podsjećamo, Šehović i Vujinović svirepo su ubijeni u napadu na Alipašinom Polju. Sve policijske agencije su se angažirale na otkrivanju počinilaca, jer je napad na policijske službenike shvaćen kao napad na državu.

Pucnjava se dogodila 26. oktobra 2018. oko četiri sata ujutro, kada su policijski službenici zatekli grupu kriminalaca u krađi Golfa u Geteovoj ulici. Policijski službenik Adis Šehović ubijen je na mjestu pucnjave, dok je Davor Vujinović bio teško ranjen, uslijed čega je kasnije podlegao povredama.

Facebook komentari