Otvorena zgrada najbogatijeg bh. mesara: Investicija od 15 miliona KM

Svečanim otvaranjem Shopping centra Vrbas (SCV) u Donjem Vakufu, kompanija Bajra danas je i zvanično zaokružila jednu od najvećih privatnih investicija u historiji ove općine, vrijednu oko 15 miliona KM, piše Biznisinfo.

Riječ je o modernom stambeno-poslovnom kompleksu koji već sada mijenja vizuru Donjeg Vakufa, a čiji je investitor Bajra d.o.o. Travnik, kompanija u vlasništvu Hajrudina Haseljića, jednog od najuspješnijih i najbogatijih poduzetnika u BiH iz prehrambene industrije.

Novi centar grada uz rijeku Vrbas

Shopping centar Vrbas smješten je uz obalu rijeke Vrbas i donosi sadržaje kakve Donji Vakuf decenijama nije imao. Poslovni dio centra od danas je otvoren za posjetioce, nudeći objedinjenu ponudu ugostiteljstva, trgovine i usluga na jednoj lokaciji.

S radom su već počeli:

Caffe slastičarna SCV,

Konzum,

Sinsay,

Optika Jerković,

Dok je u završnoj fazi i Dstore, čije se otvaranje očekuje u januaru 2026. godine.

Do kraja ovog mjeseca planirano je i otvaranje Bajra ćevabdžinice, a na ovu lokaciju bit će premještena i postojeća Bajra mesnica u Donjem Vakufu, čime će se dodatno zaokružiti ponuda centra.

Jedan poslovni prostor ostat će slobodan, a prema najavama investitora, bit će namijenjen sadržajima za djecu.

