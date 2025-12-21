Skandalozni transparenti navijača Zvezde: Zahvalili se preminulim četnicima koji su sijali strah…

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su jučer na domaćem terenu ekipu Mladosti iz Lučana rezultatom 4:0, a to je ujedno bio i posljednji meč na klupi za Vladana Milojevića.

Ipak, puno više od očekivane pobjede su pažnju privukli skandalozni transparenti sa sjeverne tribine.

Delije su pružile poruku ratnim zločincima, koji su vedrili i oblačili po Sarajevu od 1992. do 1995. godine.

– Nad Sarajevom živa vatra seva, slava srpskim četnicima. Slavko Aleksić, Vasilije Vidović i Branislav Gavrilović Brne – pisalo je na transparentu.

Inače, ova poruke je bila upućena iz razloga jer je četnik Slavko Aleksić prije nekoliko dana preminuo u Trebinju. Vidović je preminuo u septembru ove godine, a Gavrilović u Beogradu početkom ove godine.

