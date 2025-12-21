SAD odbile zahtjev Izraela: Trump rekao Netanyahuu “Ne”

Kako javlja izraelski javni servis Kan, američki Kongres je 2019. godine uveo takozvane sankcije Cezarovog zakona sirijskoj vladi i finansijskom sistemu, kako bi kaznio tadašnjeg sirijskog predsjednika Bašara el Asada zbog kršenja ljudskih prava tokom građanskog rata u zemlji koji je počeo 2011. godine, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp, koji je prethodno privremeno ukinuo sankcije izvršnom naredbom, potpisao je konačno ukidanje sankcija Siriji prije tri dana, nakon što je to prethodno Kongres usvojio kao dio godišnjeg zakona o odbrambenim troškovima zemlje.

Sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova juče je u saopštenju zahvalilo Sjedinjenim Američkim Državama na ukidanju sankcija, navodeći da će to “doprinijeti ublažavanju tereta za sirijski narod i otvoriti put za novu fazu oporavka i stabilnosti”.

