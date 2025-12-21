Direktorica američke Nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabard rekla je da je stav američke obavještajne zajednice da Rusija nema kapacitete da osvoji Evropu, a čak ni Ukrajinu.

Ovo je bio njen komentar da izvještaje u kojima se tvrdi da oni podržavaju stavove EU i NATO-a da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope.

– Ratnohuškački krugovi tzv. “duboke države” i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju potkopati napore predsjednika Trampa da donese mir Ukrajini, i Evropi u cjelini, lažno tvrdeći da se “američka obavještajna zajednica” slaže s gledištem EU-NATO-a da je cilj Rusije invazija i osvajanje Evrope (kako bi se podstakla podrška njihovim pro-ratnim politikama) – kazala je.

Poručila je da su tvrdnje osmišljenje kako bi se stvorila podrška proratnim politikama i dodatno eskalirao sukob.

