Svijet

Direktorica američkih obavještajaca: Rusija nema kapacitet da osvoji Ukrajinu, a kamoli Evropu

2.5K  
Objavljeno prije 10 minuta

Ovo je bio njen komentar da izvještaje u kojima se tvrdi da oni podržavaju stavove EU i NATO-a da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope

Direktorica američke Nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabard rekla je da je stav američke obavještajne zajednice da Rusija nema kapacitete da osvoji Evropu, a čak ni Ukrajinu.

Ovo je bio njen komentar da izvještaje u kojima se tvrdi da oni podržavaju stavove EU i NATO-a da Rusija ima za cilj invaziju ili osvajanje Evrope.

– Ratnohuškački krugovi tzv. “duboke države” i njihovi propagandni mediji ponovo pokušavaju potkopati napore predsjednika Trampa da donese mir Ukrajini, i Evropi u cjelini, lažno tvrdeći da se “američka obavještajna zajednica” slaže s gledištem EU-NATO-a da je cilj Rusije invazija i osvajanje Evrope (kako bi se podstakla podrška njihovim pro-ratnim politikama) – kazala je.

Poručila je da su tvrdnje osmišljenje kako bi se stvorila podrška proratnim politikama i dodatno eskalirao sukob.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh