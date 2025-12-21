Nakon duela dva takmičara iz BiH: Keba skrivao uplakano lice, a Snežana jedva zadržala suze

U slučaju pjevačkog duela takmičara Mensura Abdijanovića iz Darinog tima i Sauda Prljače iz Snežaninog tima u „Zvezdama Granda“ ove subote, produkcija je iskoristila svoje pravo da promijeni konačan rezultat.Nakon što su takmičari maestralno izveli prave, stare narodne pjesme, direktno dalje trebao je proći samo Saud, jer je Ana Bekuta uskratila glas Mensuru. Međutim, direktor Šljivić je dodao svoj glas, pa je konačan rezultat bio 5:5.

– Zanimljiva situacija – konstatovao je Voja, ali ga je odmah prekinula Snežana Đurišić:

– Ako njih dvojica ne zaslužuju da odmah idu direktno dalje, onda zdravo!

Bliski prijatelji

Među prvima je glas za obojicu dao Đorđe David, koji je istakao da zbog bliskih prijatelja često boravi u kafani i da dobro poznaje repertoar koji su momci izveli.

– Bravo za mentore, ovo je bio veoma težak i odgovoran program. Situacija je realna i mislim da treba da idete u natpjevavanje – rekao je roker.

Posebno emotivan bio je Dragan Kojić Keba, koji je s knedlom u grlu i suzama u očima komentarisao nastupe.

– Htio sam prije neki dan da snimim za sebe u studiju pjesmu „Tebi, majko, misli lete“ i nisam mogao. Preplavile su me emocije – rekao je Keba, prekrivši lice papirom kako bi sakrio suze, na što se nadovezala i Snežana Đurišić:

– I ja imam isti problem kada je ta pjesma u pitanju.

“Nemam šta dodati”

Keba je dodao da bi bilo grijeh komentarisati ko je od njih dvojice bolji.

– Ni ja nemam šta dodati, uživala sam i odmah mi je bilo jasno da ću obojici dati glas – rekla je Sanja Vučić.

Ipak, Ana Bekuta bila je vrlo oštra prema Mensuru, ističući da mu je dikcija slaba tačka.

– Imaš lijepu boju glasa, ali je nisi iskoristio. Dikcija u nižim lagama je katastrofalna, repertoaru treba pristupiti pažljivije, Daro. Moraš ga ukrotiti i svesti na normalnu mjeru. Saud je bio precizniji, dotjeraniji, Snežo, sve je bilo bez greške – obrazložila je Ana svoj glas.

Prema riječima produkcije, i Mensur i Saud pokazali su izuzetan kvalitet i ponašanje na sceni, zbog čega je direktor Šljivić i izjednačio rezultat,piše Avaz

– Mislim da bi svi voljeli da idemo u natpjevavanje – odlučio je direktor, što je izazvalo negodovanje dijela žirija.

U a capella dijelu Mensur je otpjevao Šabanovu pjesmu „Ah meraka“, dok je Saud izveo numeru „Bosna moja“ Safeta Isovića. Sa jednim glasom prednosti u preglasavanju, Saud je izborio direktan plasman u treći krug, piše Grand.

