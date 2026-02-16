Mislite da kupujete kvalitetnu obuću? Oznaka ‘prava koža’ često je samo marketinški trik

žNapomena Indexa: Pri kreiranju rubrike Index Shopping nastojimo izdvajati odlične proizvode koji se i nama sviđaju te odlične akcije i popuste. Ne objavljujemo proizvode koje i sami ne bismo kupili ili smatramo da njihova promocija nije u skladu s profesionalnim standardima. Neki proizvodi u rubrici Index Shopping mogu biti sponzorirani. Svaki sadržaj ili proizvod koji je sponzoriran će biti i posebno označen kao takav.

Oznaka “prava koža” mnogima zvuči kao jamstvo visoke kvalitete, no taj izraz zapravo ne otkriva ništa o njezinu podrijetlu, obradi ni stvarnoj vrijednosti materijala. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o terminu koji se često koristi kao marketinški trik kako bi se i proizvodi skromnije kvalitete prikazali u boljem svjetlu.

“Prava koža nije jamstvo kvalitete”, ističe Alex Ma u videu na TikToku, objašnjavajući da sve ovisi o tome koji je sloj životinjske kože korišten, prenosi Index.hr.

S time se slaže i Nina Conrad iz švicarskog brenda Marai, koji proizvodi održivu kožnu galanteriju. “Taj izraz ne govori ništa o kvaliteti, porijeklu ili načinu obrade. Prava koža samo označava da materijal potječe od životinje – ništa više i ništa manje”, pojasnila je. “Izvorno je uveden kako bi se razlikovala prirodna koža od sintetike, no danas se često koristi kao uljepšavajući marketinški pojam.”

Što znače izrazi “punozrnata” i “zrnata”?

Ako često kupujete kožne proizvode, vjerojatno ste se susreli s pojmovima poput “punozrnate” ili “gornje” kože, ali mnogima je teško razlikovati ih.

Punozrnata (full-grain) koža označava najkvalitetniji, najgornji sloj životinjske kože, koji je ostao potpuno prirodan i netaknut.

Zrnata (top-grain) također je najgornji sloj, ali dodatno obrađen – brušen ili premazan, najčešće poliuretanom.

Problem želje za savršenstvom

Conrad pojašnjava da pojam “prava koža” obuhvaća širok raspon kvalitete, od fine napa kože do obložene cijepane kože. Cijepana koža nastaje kada se deblja koža razdvaja na slojeve: gornji postaje visokokvalitetan materijal, dok se donji sloj intenzivno pigmentira i utiskuje kako bi dobio izgled glatke kože.

Velik je problem, kaže, što kupci i brendovi gotovo uvijek očekuju savršeno ujednačen izgled. “Koža je prirodan materijal i nosi tragove života životinje”, objašnjava. “Industrija nas je navikla na besprijekornu površinu, bez ožiljaka ili razlika u boji.” Da potrošači lakše prihvaćaju prirodne nesavršenosti, mnogi današnji premazni postupci uopće ne bi bili potrebni.

Kako prepoznati kvalitetnu kožu?

Kvalitetna koža procjenjuje se prema njezinu porijeklu, načinu štavljenja i završnoj obradi. “Koža pokazuje kako se odnosimo prema resursima, životinjama i odgovornosti”, poručuju iz tvrtke Marai.

Kako onda prepoznati dobar materijal?

“Najčešće izgleda prirodno i nije savršeno ujednačena. Sitne razlike u teksturi ili boji normalne su – i često dobar znak”, objašnjava Conrad. Mnoge kože, pa i one kod skupih brendova, snažno su premazane ili tiskane kako bi izgledale uniformno. “Tada je gotovo nemoguće procijeniti kakva se koža zapravo nalazi ispod.”

Visokokvalitetna koža glatka je i podatna na dodir, ali ne djeluje umjetno savršeno. Pažljivim pogledom mogu se vidjeti i pore, koje se razlikuju ovisno o vrsti životinje.

“Dobra koža je topla, živa i mekana, a ne kruta ili plastična. Ima suptilan prirodan miris, a ne intenzivan kemijski”, navodi Conrad. Kroz vrijeme takva koža razvija patinu – postaje mekša, potamni i dobiva karakter, za razliku od slabijih materijala koji jednostavno propadaju.

