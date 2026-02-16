Detalji incidenta kod Trumpovog imanja: Pokazano oružje

Šerif okruga Palm Beach, Ric Bradshaw, pokazao je fotografiju sačmarice osumnjičenog, dok se u pozadini vidi crveni kanister s benzinom.

Specijalni agent Tajne službe SAD-a Rafael Barros izjavio je da su u pucnjavi učestvovala dva specijalna agenta.

Preliminarne informacije pokazuju da je osoba imala kanister s benzinom, rekao je on.

Barros je dodao da nijedan pripadnik sigurnosnih snaga nije povrijeđen te da predsjednik u tom trenutku nije bio na Floridi.

Bradshaw je naveo da su u incident uključene dvije agencije – Tajna služba i Ured šerifa.

Šerif je također rekao da su službenici koji su učestvovali u pucnjavi u tom trenutku nosili tjelesne kamere.

Prema njegovim riječima, muškarac se nalazio “upravo unutar unutrašnjeg perimetra”.

Jedine riječi koje su mu uputili službenici bile su: „Baci predmete.“

Stižu prvi detalji o mladiću

Stižu novi detalji o identitetu osumnjičenog povezanog s incidentom.

Glasnogovornik Tajne službe Anthony Guglielmi rekao je da je osumnjičeni bio u ranim dvadesetima i da je iz Sjeverne Karoline te da ga je porodica prije nekoliko dana prijavila nestalim.

Prema riječima Guglielmija, istražitelji vjeruju da je napustio Sjevernu Karolinu i krenuo prema jugu, pritom nabavivši sačmaricu. Kutija za oružje pronađena je u njegovu vozilu.

Osumnjičeni je automobilom prošao kroz sjeverna vrata Mar-a-Laga u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo iz kompleksa.

Istražitelji rade na izradi psihološkog profila, a motiv se i dalje istražuje. Tajna služba ranije je saopćila da se njegov identitet ne objavljuje dok se ne obavijeste članovi porodice,pišu Vijesti

Na pitanje tokom ranije konferencije za medije je li osoba bila poznata policiji, šerif okruga Palm Beach Rick Bradshaw rekao je da zasad nije “poznata”.

Brett Skiles, specijalni agent zadužen za terenski ured FBI-a u Miamiju, poziva javnost da policiji dostave sve dokaze koje imaju od sinoć.

– Ako živite u području pucnjave, molimo vas da provjerite snimke nadzornih kamera od sinoć i rano jutros. Ako vidite nešto sumnjivo, molimo vas da nas kontaktirate… nazovite FBI ili kontaktirajte šerifov ured West Palm Beacha – rekao je Skiles.

FBI vodi istragu o incidentu. Napominju da njihov tim za prikupljanje dokaza obrađuje mjesto događaja i da će nastaviti raditi “koliko god bude potrebno”.

