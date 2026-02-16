Vile, hotel i jahte: Projekt koji će promijeniti turističku mapu Hrvatske

Marina Resort Cavtat, višemilionska nautička i turistička investicija od državnog interesa, ponovo je u fokusu nakon početka javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš za luku nautičkog turizma – Marinu Cavtat.

Javna rasprava trajat će do 23. marta, a odnosi se na projekt koji bi u narednim godinama mogao značajno promijeniti turističku i investicijsku sliku ovog dijela juga Hrvatske.

Investicija od državnog interesa

Projekt, čija se vrijednost procjenjuje na više od 150 miliona eura, proglašen je investicijom od državnog interesa još 2022. godine.

Investitori dolaze iz Švedske i Kanade, a planirana izgradnja uključuje novi luksuzni turistički kompleks i marinu u uvali Tiha u Cavtatu.

Prema riječima direktora Marina Cavtat & Resorta, Lukše Glavinje, u proteklom periodu izvršene su dorade projekta kako bi se riješila pitanja zaštite okoliša i prostora.

Marina sa više od 130 vezova

Država je u okviru pripreme projekta angažirala Oceanografski institut iz Splita koji je izvršio detaljnu analizu uvale Tiha, rekao je on za Dubrovački vjesnik.

Utvrđeno je da ilegalna sidrenja brodova uništavaju polja posidonije, morske biljke ključne za očuvanje ekosistema.

Planirana marina prostirat će se na oko 10 hektara i imat će približno 130 vezova, a predviđena je prvenstveno za vlasnike vila i rezidencija u budućem turističkom naselju visoke kategorije.

Hotel, vile i apartmani

Projekt će se realizirati u dvije faze.

Prva faza uključuje:

hotel sa 81 smještajnom jedinicom

deset vila

oko 60 apartmana

četiri do pet restorana

wellness centar površine oko 4.500 kvadratnih metara

izgradnju marine sa 131 vezom

Resort će biti otvorenog tipa, što znači da će njegovi sadržaji biti dostupni i lokalnom stanovništvu, uključujući restorane, wellness i dvije plaže.

Radovi bi mogli trajati do tri godine

Početak radova zavisit će od dobijanja potrebnih dozvola nakon završetka Studije utjecaja na okoliš.

