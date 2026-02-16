Federalni revizori 2023. godine konstatovali: Upotrebna dozvola za dio tramvajske pruge na pravcu iz kojeg je došao tramvaj koji je iskočio iz šina nije (bila) izdata

Bivši ministar privrede Kantona Sarajevo Almir Bečarević u autorskom tekstu za Istraga.ba navodi da su federalni revizori još 2023. godine ukazali na probleme u vezi s obnovom tramvajske infrastrukture u Sarajevu

– Za dio trase pruge koji pripada Novom Sarajevu (dio lota 2 i dio lota 3) dobivena je upotrebna dozvola 10.11.2023. godine. Radovi na sekciji 5 (ulica Franca Lehara – kružni tok Željeznička stanica-lot 4) su okončani 20.11.2023. godine, ali upotrebna dozvola za dio trase koji prolazi kroz općine Novo Sarajevo i Centar nije ishodovana do kraja godine, s obzirom da su se na projektu javili određeni problemi u vezi napajanja strujom – konstatovao je 2023. godine Ured za reviziju institucija u FBiH u izvještaju o reviziju Kantona Sarajevo.

Ovaj navod Ureda za reviziju institucija u FBIH ukazuje da su se problemi sa napajanjem električnom energijom konstatovali jos 2023. godine. Upotrebna dozvola za rekonstruisani dio tramvajske pruge koja prolazi kroz općine Novo Sarajevo-Centar nije ishodovana do kraja 2023. godine, a kako revizija ministarstva saobraćaja i Kantona Sarajevo nije rađena nakon 2023. godine nije moguće utvrditi da li je nakon te godine uopće dobivena. Međutim, ovaj izvještaj Ureda za reviziju ukazuje da za tramvajsku prugu nije ishodovana upotrebna dozvola za cijelu trasu pruge već su dozvole pribavljane po općinama iako je pruga jedinstven linijski objekat i može se samo tako posmatrati.

Još veći apsurd

Sada dolazimo do još većeg apsurda koji je konstatovao Urad za reviziju.

– Ministarstvo je sa KJKP “Gras” zaključilo 29.09.2022. godine Sporazum, kojim je KJKP “GRAS” kao operatoru data suglasnost da koristi tramvajsku prugu za vožnju tramvaja – naveli su revizori.

Zakonom o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo definirano je šta je tramvajska infrastruktura:

“oo) “tramvajska infrastruktura” sastoji se od tramvajskih stajališta, pruge i postrojenja koja pripadaju tramvajskoj pruzi, uključujući elektrovučne podstanice, kontaktnu mrežu sa nosačima i pripadajućim napojnim kablovima“.

Članom 32. istog Zakona propisano je:

“(Posebni uvjeti za operatera) b) da na teritoriji Kantona raspolaže potrebnom infrastrukturom za kvalitetno obavljanje prijevoza, parkiranja i održavanje vozila, u skladu sa članom 31. stav (1) tačka b) ovog zakona;

Članom 49. istog Zakona propisano je:

“(Odgovornost vlasnika infrastrukture i objekata)

(1) Vlasnik infrastrukture i objekata na tramvajskoj i trolejbuskoj mreži linija odgovoran je za održavanje kolosijeka i kontaktne mreže u sigurnom i voznom stanju, te postavljanje i održavanje stajališnih oznaka i nadstrešnica.”

Sve navedeno praktično znači da Gras nije vlasnik obnovljene tramvajske pruge niti ni jednog segmenta iste uključujući prugu, kontaktnu mrežu i pripadajuće napojne kablove. Vlasnik kompletne infrastrukture prema definiciji iz zakona je Ministarstvo saobraćaja tj. Vlada Kantona Sarajevo.

Sada dolazimo do sljedećeg apsurda. Naime, Ured za reviziju institucija u FBIH u svom izvještaju konstatuje sljedeće:

“Trolejbusi su na korištenje dati KJKP “Gradski saobraćaj” d.o.o Sarajevo bez naknade o čemu je zaključen ugovor i pet aneksa.”

Znači, Gras nije niti vlasnik trolejbusa i isti su Grasu dati na korištenje, a u poslovnim knjigama se ne vode niti kao osnovno sredstvo Grasa.

Zakon precizira da je trolejbuska infrastruktura:

“ss) “trolejbuska infrastruktura” sastoji se od trolejbuskih stajališta i postrojenja koja pripadaju trolejbuskoj trasi, uključujući elektrovučne podstanice, kontaktnu mrežu sa nosačima i pripadajućim napojnim kablovima“.

Investitor u trolejbusku infrastrukturu i kupovini trolejbusa je bila Vlada Kantona Sarajevo/ministarstvo saobraćaja. Da li treba napomenuti da je Vlada Kantona Sarajevo/ministarstvo saobraćaja bilo investitor i kupovine tramvaja tako da su i oni imali isti pravni put kao i trolejbusi. Niti jedan novi tramvaj, trolejbus, autobus i kombibus se ne vode kao osnovna sredstva Grasa.

Pravilnik za projektovanje

U međuvremenu je usvojen Pravilnik za projektovanje, građenje i održavanje tramvajske pruge u Kantonu Sarajevo.

Isti propisuje: “(1) Prugu sačinjavaju gornji i donji stroj, svi objekti i postrojenja na pruzi, oprema pruge, pružni pojas, zemljište, sve zgrade tramvajske pruge na pruzi sa zemljištem koje je uz te zgrade. (4) Elementi gornjeg stroja su: šine, kolosiječni pribor, pragovi, zastor, betonske i kamene podloge, sitna i krupna granitna kocka i asfalt. (1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se postojeću tramvajsku prugu kao i svaku novoprojektovanu prugu (u daljem tekstu: pruga).”

Ovo praktično znači da će i tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica biti u vlasništvu Vlade Kantona Sarajevo/ministarstva saobraćaja i biti ustupljena Grasu da je samo koristi.

Kao zaključak se nameće pitanje zašto se krenulo na ovaj način koji u praksi znači da imate preduzeće Gras koje nema više niti tramvaja, trolejbusa, pruge, kontaktne mreže, stajališta itd. u svom vlasništvu. Vlada Kantona Sarajevo je u najboljoj namjeri, a da bi izbjegla podizanje hipoteka na imovini Grasa, i da osigura kvalitetan javni prijevoz, učinila da Gras bude operater bez novostvorene imovine (stara imovina je i dalje na Grasu) i sada smo dobili ono sto se niko nije nadao. S nesrećom koja je zadesila kanton i vladu otvaraju se ugovori i poslovne knjige i sve nelogičnosti u obnovi infrastrukture izlaze na vidjelo.

