Velika drama u Americi: Tajna služba ubila muškarca koji je naoružan pokušao da provali na Trampovo imanje

Velika drama odigrala se u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je naoružani muškarac pokušao nasilno ući na imanje predsjednika Donalda Trampa na Floridi, gdje je potom ubijen u intervenciji američkih agenata.

Prema informacijama nadležnih službi, muškarac u ranim dvadesetim godinama smrtno je pogođen oko 1:30 sati iza ponoći, nakon što je neovlašteno ušao na Trampovo imanje Mar-a-Lago. Njegov identitet zasad nije objavljen.

Pripadnici obezbjeđenja uočili su ga kod sjeverne kapije kompleksa, a kod sebe je imao oružje koje je ličilo na pušku. Nakon procjene prijetnje, agenti američke Tajne službe otvorili su vatru. U incidentu nije povrijeđen nijedan agent.

Istragu o ovom slučaju vodi FBI, kancelarija šerifa Palm Biča, kao i druge nadležne institucije, koje pokušavaju utvrditi identitet napadača i motive zbog kojih je pokušao upad na imanje predsjednika,piše Avaz

Iako Donald Tramp često boravi u svom odmaralištu na Floridi tokom vikenda, u trenutku incidenta nalazio se u Bijeloj kući.

– U vrijeme incidenta nije bilo štićenih osoba Tajne službe na lokaciji – navodi se u saopćenju Tajne službe.

