Od 20 krema za sunčanje, 16 palo na testu: Poznati brendovi upleteni

Australija, zemlja s najvećom stopom raka kože na svijetu, ovih je dana pogođena skandalom zbog krema za sunčanje, proizvoda koji bi trebali biti njihova prva linija obrane od opasnih UV zraka, piše BBC.

Poput mnogih Australaca, 34-godišnja Rach odrasla je u kulturi straha od sunca. “Bez kape – nema igre” pravilo je u školama, reklame su još 90-ih upozoravale da sunce izaziva rak, a u svakoj kući na ulazu stajale su tube s kremom za sunčanje.

Rach je, kaže, cijeli život nosila šešire i opsesivno nanosila kremu nekoliko puta dnevno. No, prošlog novembra liječnici su joj na nosu otkrili bazocelularni karcinom, zloćudni tumor koji su morali kirurški ukloniti. “Bila sam zbunjena i ljuta. Mislila sam da radim sve kako treba, a opet mi se dogodilo”, ispričala je za BBC. Šok je postao još veći kada je saznala da je krema koju je godinama koristila – praktički neučinkovita.

Sve je počelo kada je australska potrošačka udruga Choice testirala 20 popularnih krema. Rezultati su bili porazni – čak 16 nije ispunjavalo SPF vrijednosti istaknute na pakiranju. Najveći promašaj bio je Ultra Violette Lean Screen SPF 50+, krema koju je koristila i Rach. U laboratoriju je imala stvarni SPF – 4. Test je ponovljen i pokazao iste rezultate.

Na popisu su se našli i poznati brendovi poput Neutrogene, Banana Boata, Bondi Sandsa i čak Cancer Councila. Svi su odbacili nalaze i tvrdili da njihova neovisna testiranja potvrđuju učinkovitost proizvoda. Nivea je u dva svoja proizvoda (Sun Protect and Moisture Lock te Sun Kids Ultra Protect and Play) umjesto deklariranog SPF 50+ ostvarila rezultate od 40 i 41.

Uslijedio je val nezadovoljstva kupaca, istragu je otvorila australska regulatorna agencija TGA, a s polica je povučeno više proizvoda. Ultra Violette u početku je branio svoj brend, ali je potom ipak objavio povlačenje Lean Screena.

– Duboko nam je žao što jedan od naših proizvoda nije zadovoljio standarde na koje smo ponosni”, priopćili su osnivači brenda na Instagramu. No mnogi potrošači, među njima i Rach, smatrali su da se kompanija ponijela neodgovorno jer je kremu nastavila prodavati još dva mjeseca nakon što su se pojavile prve sumnje. “Osjećala sam se kao da sam prošla svih pet stadija žalovanja – rekla je.

Australija kreme za sunčanje ne tretira kao kozmetiku, nego kao lijek, podvrgnute su najstrožim pravilima na svijetu. Ipak, istraga australskog javnog servisa ABC otkrila je da je jedan američki laboratorij certificirao barem polovicu spornih proizvoda – i to s iznimno visokim rezultatima. Regulator TGA sada preispituje metode testiranja koje su, kako sami priznaju, “vrlo subjektivne”.

Stručnjakinja za kozmetičku kemiju Michelle Wong naglašava da je proizvodnja kvalitetne i pouzdane kreme iznimno kompleksna: “Različita koža reagira drukčije, a proizvodi su stalno pod stresom – od vode, znoja ili šminke. Zato je testiranje komplicirano i podložno varijacijama.”

Podsjeća i da je bilo slučajeva prijevara – 2019. u SAD-u vlasnik jednog laboratorija završio je u zatvoru zbog lažiranja rezultata. Australci, narod koji obožava sunce, ali ga se i boji, sad su dodatno uzdrmani. Procjenjuje se da će dvije trećine njih tijekom života morati ukloniti barem jedan tumor kože.

No Wong ipak smatra da je dio panike pretjeran: “Čak 95 posto testiranih krema i dalje ima dovoljno visok SPF da prepolovi rizik od raka kože.”

Ključno je, kažu stručnjaci, nanositi dovoljne količine – barem po jednu čajnu žličicu na svaki dio tijela – i obnavljati zaštitu svaka dva sata, osobito nakon plivanja ili znojenja. Uz to, uvijek pomažu šeširi, odjeća i hlad.

Facebook komentari